Viral video: ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन को न्यूयॉर्क की सड़कों पर किसी ने नहीं पहचाना! जानें कैसे जीता दिल

Richard Branson Ignored in New York: ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन (Richard Branson ignored) का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल (New York viral video) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ब्रैनसन, अपने नए प्रोजेक्ट का प्रचार करते हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग उन्हें एक आम इंसान समझकर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रैनसन इस बार अपनी नई पहल "Doorbell of Dreams" के प्रचार के लिए खुद सड़कों पर उतर गए (Doorbell of Dreams promo) थे। इस प्रोजेक्ट के तहत वे आम लोगों से उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बातचीत करना चाहते थे।