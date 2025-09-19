Patrika LogoSwitch to English

Viral video: ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन को न्यूयॉर्क की सड़कों पर किसी ने नहीं पहचाना! जानें कैसे जीता दिल

Richard Branson Ignored in New York: ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन को न्यूयॉर्क में अपने नए प्रोजेक्ट के प्रचार के दौरान लोगों ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया।

भारत

MI Zahir

Sep 19, 2025

Richard Branson Ignored in New York
ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन को न्यूयॉर्क की सड़कों पर। (फोटो: सोशल मीडिया.)

Richard Branson Ignored in New York: ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन (Richard Branson ignored) का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल (New York viral video) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ब्रैनसन, अपने नए प्रोजेक्ट का प्रचार करते हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग उन्हें एक आम इंसान समझकर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रैनसन इस बार अपनी नई पहल "Doorbell of Dreams" के प्रचार के लिए खुद सड़कों पर उतर गए (Doorbell of Dreams promo) थे। इस प्रोजेक्ट के तहत वे आम लोगों से उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बातचीत करना चाहते थे।

लोगों से सवाल पूछते रहे, किसी ने नहीं सुना

वीडियो में ब्रैनसन हाथ में माइक्रोफोन लिए राह चलते लोगों से पूछते हैं, “क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?” लेकिन न्यूयॉर्क की तेज़ रफ्तार भीड़ बिना उनकी ओर देखे ही आगे बढ़ती रही। यह नज़ारा उतना ही मज़ेदार था, जितना सोचने पर गहरा भी।

वीडियो में दिखी एक हल्की-फुल्की सीख

इस वीडियो को उद्यमी साइमन स्क्विब ने शूट किया, जो खुद भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने वीडियो में हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, “थोड़ी सी अस्वीकृति भी ज़रूरी होती है।” इस बात ने दर्शकों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया।

लोग बोले – "न्यूयॉर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता"

यह वीडियो वायरल होते ही कई यूज़र्स ने मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने कहा, “न्यूयॉर्क में किसी को परवाह नहीं होती कि आप कौन हैं,” तो कोई बोला, “यहां तो हॉलीवुड स्टार भी अनदेखे रह जाते हैं।”

बड़ी हस्ती भीड़ में भी आम बन जाती है

यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि बड़े से बड़ा इंसान भी जब आम जनता के बीच होता है, तो वह भी भीड़ में खो सकता है। रिचर्ड ब्रैनसन जैसे अरबपति को भी न्यूयॉर्क की रफ्तार और व्यस्तता ने “गुमनाम” कर दिया।

‘Doorbell of Dreams’ से प्रेरणा लेने की कोशिश

ब्रैनसन का यह प्रोजेक्ट दरअसल लोगों को उनके सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। वह चाहते हैं कि लोग अपने अंदर छिपे सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाएं।

