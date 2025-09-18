Viral Video: ब्लिंकिट की डिलीवरी थार में! नेटिज़न्स ने कहा,’प्रीमियम वर्ज़न’, क्या किराना अब लग्ज़री में आएगा ?

Blinkit Thar Delivery Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखी डिलीवरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने और सोचने दोनों पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर जहां ब्लिंकिट की डिलीवरी बाइक या साइकिल से होती है, वहीं इस बार सामान महिंद्रा थार SUV से डिलीवर हुआ — और वो भी पूरे स्टाइल में! वीडियो में एक डिलीवरी एजेंट को काली रंग की चमचमाती थार से उतरकर ग्राहक को सामान देते हुए देखा जा सकता है। यह दृश्य इतना अनोखा था कि यूज़र्स ने तुरंत इसे “Blinkit Premium Edition” का नाम दे दिया। वीडियो को एक इंस्टाग्राम यूज़र Divyagrooves ने शेयर किया है, जिसमें बैकग्राउंड में एक व्यक्ति चौंकते हुए कहता है, “भाई, ये थार में डिलीवरी करने आया है क्या!”
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश कर दी है। एक यूज़र ने लिखा, “जब आप EMI नहीं भर सकते, तो किराना डिलीवरी शुरू कर दो!” किसी ने कहा, “ये तो थार वाला ब्लिंकिट है, अगला रोल्स रॉयस वाला आए क्या?” एक और ने लिखा, “मुझे भी एक बार स्कॉर्पियो से डिलीवरी मिली थी।”
वीडियो के वायरल होते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर यूज़र्स की मज़ेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूज़र्स ने इस थार डिलीवरी को "Blinkit Premium" और "Ultra Luxury Fast Delivery" कहा। एक यूज़र ने व्यंग्य करते हुए लिखा, "इतना भी क्या जल्दी था कि थार निकालनी पड़ी!" वहीं कुछ लोग इस पर गंभीर चर्चा में भी उतर आए — "क्या यह ज़रूरत है या दिखावा ?"
अब सभी की निगाहें ब्लिंकिट की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर हैं। क्या कंपनी इस तरह की डिलीवरी को प्रमोट कर रही है या ये महज़ एक अपवाद है? आने वाले दिनों में संभावना है कि ब्लिंकिट एक स्टेटमेंट जारी करे या इस ट्रेंड को मार्केटिंग में बदल दे।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि "थार में डिलीवरी" जैसे दृश्य भारतीय ई-कॉमर्स की बदलती तस्वीर दिखाते हैं।
यह सवाल भी उठता है: क्या डिलीवरी अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन रही है?
साथ ही, क्या यह महज़ एक निजी वाहन उपयोग की स्थिति थी या कोई मार्केटिंग रणनीति ?
कुछ नेटिज़न्स ने मज़ाकिया अंदाज़ में अनुमान लगाया कि शायद थार वाला व्यक्ति किसी फ्रेंचाइज़ी मालिक का दोस्त हो, जो उस दिन किसी की जगह डिलीवरी कर रहा हो। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो थार के फ्यूल खर्च को "जस्टिफाई" करने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है।
ब्लिंकिट (जो अब ज़ोमैटो के अधीन है) आमतौर पर अपनी डिलीवरी सेवाएं दोपहिया वाहनों या साइकिलों के ज़रिए देता है। खासकर महानगरों की भीड़ में तेज़ और सटीक डिलीवरी के लिए ये मॉडल सबसे कारगर माना जाता है। लेकिन थार जैसी SUV का इस्तेमाल इस “हाइपरलोकल” सिस्टम के लिए बहुत ही असामान्य है।
बहरहाल जहाँ कुछ लोग इस वीडियो को ब्रांडिंग या मज़ाक मान रहे हैं, वहीं दूसरों के लिए यह एक दिलचस्प सवाल छोड़ता है – क्या भविष्य में "लग्ज़री डिलीवरी" भी एक ट्रेंड बन सकती है? चाहे वजह जो भी हो, ब्लिंकिट की यह थार डिलीवरी इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है।
(इनपुट क्रेडिट: वीडियो स्रोत: Instagram user @divyagrooves.)