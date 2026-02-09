सास ने बहू को नौकरी छोड़ने पर किया मजबूर, पति ने दी तलाक की धमकी, पत्नी ने खुद ही भेज दिया नोटिस

आखिरकार महिला बच्चों के साथ मायके चली गई। उसने कहा कि अगर सास चाहें तो उसके माता पिता के साथ रह सकती हैं, लेकिन इसके बाद पति ने कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलने के बाद महिला ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की। पोस्ट के जरिए समाज की उस सोच पर सवाल उठाया गया जिसमें महिला की मेहनत और कमाई को नजरअंदाज किया जाता है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स ने महिला के फैसले का समर्थन किया और आर्थिक स्वतंत्रता को जरूरी बताया।