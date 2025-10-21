Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Viral Video: चलती कार के सनरूफ पर युवतियों का खतरनाक स्टंट, आखिर वे क्या सोच रही थीं ?

Sunroof Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल सनरूफ स्टंट वीडियो ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

4 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 21, 2025

Sunroof Stunt Viral Video

सोशल मीडिया पर वायरल सनरूफ स्टंट वीडियो। (फोटो: रेडिट वीडियो स्क्रीन शॉट.)

Sunroof Stunt Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियां ( Road Stunt Women) एक एसयूवी कार के सनरूफ से एकदम बाहर झुक कर खतरनाक स्टंट (Sunroof Stunt) कर रही हैं। व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक के बीच यह हरकत न केवल उनकी जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। रेडिट पर शेयर इस वीडियो ने नेटिजंस में गुस्सा भरा दिया है, जहां लोग इसे लापरवाही और दिखावे का प्रतीक बता रहे हैं। यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं जाहिर कर रही है, खासकर युवाओं में स्टंट कल्चर के कारण बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है।

वायरल वीडियो की पूरी कहानी

बेंगलुरु का यह वीडियो रेडिट पर "सनरूफ को मारुति जिप्सी में बदला गया" टाइटल से पोस्ट किया गया है। क्लिप में शाम के समय एक काली एसयूवी धीमी गति से सड़क पर चल रही है। कार के सनरूफ से दो युवतियां पूरी तरह बाहर झुक गई हैं, मानो वे किसी एडवेंचर फिल्म के सीन की नकल कर रही हों। उनके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा है, लेकिन उन्हें खतरे की कोई परवाह नहीं है। वीडियो में बैकग्राउंड में व्यस्त ट्रैफिक और अन्य वाहन दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट का कैप्शन है, "वे आखिर क्या सोच रही थीं?" जो लाखों व्यूज बटोर चुका है।

क्लिप में कई मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट के बैठे दिख रहे हैं

यह वीडियो केवल युवतियों की हरकत तक सीमित नहीं। क्लिप में कई मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट के पीछे बैठे दिख रहे हैं, जो ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना करना दर्शा रहा है। सड़क पर चलते हुए यह दृश्य एक बड़े खतरे का संकेत है, जहां छोटी सी चूक किसी की भी जान ले सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे स्टंट अक्सर सोशल मीडिया लाइक्स के चक्कर में करते हैं, लेकिन इनका असर घातक होता है।

सोशल मीडिया पर भड़का विवाद

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं बरसाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, "ये लड़कियां खुद को सुपरस्टार समझ रही हैं, लेकिन असल में ये मौत को न्योता दे रही हैं।" दूसरा यूजर बोला, "कूल बनने की होड़ में जान जोखिम में डालना? ये आधुनिकता नहीं, पागलपन है।" तीसरे यूजर ने लिखा, "बेंगलुरु का पुराना वीडियो याद आ गया, जहां सनरूफ से बाहर निकले बच्चे को चोट लगी थी। क्या ये लोग कभी सीखेंगे ?"

स्टंट कल्चर पर उठे सवाल (Traffic Stunt Debate)

ये कमेंट्स न केवल इस वीडियो पर, बल्कि पूरे स्टंट कल्चर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्विटर (अब एक्स) पर #SunroofStunt और #RoadSafety जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ यूजर्स ने जागरूकता कैम्पेन चलाने का सुझाव दिया। एक सर्वे के मुताबिक, 70% नेटिजंस मानते हैं कि सोशल मीडिया स्टंट्स सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं।

सड़क सुरक्षा पर गहराती चिंता (Viral Video Safety)

गौरतलब है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या हैं। हर साल लाखों लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से जान गंवाते हैं। सनरूफ स्टंट्स जैसे मामलों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 1.5 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सनरूफ से बाहर झुकना न केवल ड्राइवर की एकाग्रता भंग करता है, बल्कि हवा के झोंके या अचानक ब्रेक लगने से गंभीर चोट भी लग सकती है।

बेंगलुरु में सनरूफ से बाहर निकले बच्चे के चोट लगी थी

इस वीडियो ने एक पुरानी घटना की याद दिला दी। बेंगलुरु में एक बच्चा सनरूफ से बाहर निकला और उसे गंभीर चोट लग गई। वह वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया। लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सनरूफ स्टंट्स पर जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी से लोग नियमों को हल्के में लेते हैं।

युवाओं में स्टंट कल्चर का फैलाव

सोशल मीडिया के दौर में युवा स्टंट्स को ग्लैमरस मानने लगे हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो मिलियन व्यूज मिल जाते हैं, जो और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हकीकत में ये स्टंट्स मौत का खेल हैं। एक अध्ययन के अनुसार, 60% युवा लाइक्स के लिए जोखिम भरे काम करते हैं। इस वीडियो की महिलाओं को देखकर लगता है कि वे भी इसी ट्रेंड का शिकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये "कूल" मोमेंट्स आपकी जिंदगी की कीमत पर सही हैं?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जिम्मेदारी समझे

सरकार और एनजीओ सड़क सुरक्षा कैम्पेन चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। वीडियो को प्रमोट करने से पहले चेतावनी देना जरूरी है। अगर ऐसी क्लिप्स पर स्ट्रिक्ट मॉडरेशन हो, तो शायद ये ट्रेंड रुके।

ये भी पढ़ें

Bengaluru Metro Viral Video:बेंगलुरु मेट्रो में गेट जंपिंग, हंसी और बहस छिड़ी, यूजर्स की चुटकी – पटना को क्यों हो रहा नुकसान ?
राष्ट्रीय
Bengaluru Metro Viral Video

संबंधित खबरें

Ashfaqulla Khan

बम बनाने के लिए 4,000 रुपये की लूट के लिए 27 की उम्र में मिली फांसी, कोर्ट में Ashfaqulla Khan ने कहा- हमने कोई चोरी नहीं की…

BJP और RSS का दबदबा बढ़ा तो बदल जाएगी केरल की सूरत, शाह के बयान को CM विजयन ने राज्य की अस्मिता से जोड़ा

Tejashwi Yadav

Bihar Election: महागठबंधन में अनोखी सीट शेयरिंग! अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव

‘RJD में दलालों का वर्चस्व’, परिहार से टिकट कटने पर भड़की रितु जायसवाल, निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

Gun Firing

तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

Diwali Bank holiday

Bank Holiday: भाई दूज की छुट्टी कब…अभी और कितने दिन बैंक रहेंगे बंद?

पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप, वीडियो में खोले परिवार के काले राज

Diwali business in bihar

बिहार में मनाई गई 3000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के जले दीपक और 750 करोड़ के पटाखे फूटे

Ludhiana DSP's car collided with a car

लुधियाना DSP की दंपती से झड़प, कार की टक्कर के बाद उलझे, हुई गाली-गलौच

jyoti singh

‘तो क्या सारा ड्रामा इलेक्शन के लिए था’, काराकाट से आज पर्चा भरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

कानूनी और सामाजिक प्रभाव

इस तरह की घटनाओं का कानूनी पहलू भी गंभीर है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत खतरनाक ड्राइविंग पर 1,000 से 5,000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अगर हादसा हो जाए, तो लापरवाही के लिए आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज हो सकता है। इस वीडियो के बाद कई यूजर्स ने लोकल पुलिस को टैग किया, जिससे जांच शुरू हो सकती है।

महिलाओं की सुरक्षा पर भी उठे सवाल

सामाजिक रूप से, यह महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। सड़क पर स्टंट करने वाली महिलाओं को अक्सर ट्रोल किया जाता है, जो जेंडर बायस को बढ़ावा देता है। एक तरफ जहां पुरुष स्टंट्स को "मर्दाना" कहते हैं, वहीं महिलाओं को "ओवरएक्टिंग"। लेकिन खतरा तो सबके लिए बराबर है। समाज को मिलकर जागरूकता लानी होगी।

रोकथाम के उपाय और जागरूकता

बहरहाल सुरक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि ड्राइविंग स्कूलों में स्टंट कल्चर पर क्लासेस होनी चाहिए। पैरेंट्स को बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना जरूरी है। इसके अलावा, ऐप्स पर एआई टूल्स से खतरनाक वीडियो को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सड़कें सुरक्षित बन सकती हैं। यह वीडियो एक सबक है कि मोमेंट्री फेम के लिए जिंदगी दांव पर न लगाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

21 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / National News / Viral Video: चलती कार के सनरूफ पर युवतियों का खतरनाक स्टंट, आखिर वे क्या सोच रही थीं ?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बम बनाने के लिए 4,000 रुपये की लूट के लिए 27 की उम्र में मिली फांसी, कोर्ट में Ashfaqulla Khan ने कहा- हमने कोई चोरी नहीं की…

Ashfaqulla Khan
राष्ट्रीय

BJP और RSS का दबदबा बढ़ा तो बदल जाएगी केरल की सूरत, शाह के बयान को CM विजयन ने राज्य की अस्मिता से जोड़ा

राष्ट्रीय

Bihar Election: महागठबंधन में अनोखी सीट शेयरिंग! अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

‘RJD में दलालों का वर्चस्व’, परिहार से टिकट कटने पर भड़की रितु जायसवाल, निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

राष्ट्रीय

तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

Gun Firing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.