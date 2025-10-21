Viral Video: चलती कार के सनरूफ पर युवतियों का खतरनाक स्टंट, आखिर वे क्या सोच रही थीं ?

Sunroof Stunt Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियां ( Road Stunt Women) एक एसयूवी कार के सनरूफ से एकदम बाहर झुक कर खतरनाक स्टंट (Sunroof Stunt) कर रही हैं। व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक के बीच यह हरकत न केवल उनकी जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। रेडिट पर शेयर इस वीडियो ने नेटिजंस में गुस्सा भरा दिया है, जहां लोग इसे लापरवाही और दिखावे का प्रतीक बता रहे हैं। यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं जाहिर कर रही है, खासकर युवाओं में स्टंट कल्चर के कारण बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है।