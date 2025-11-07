ढ़ाबे पर काम करने वाले शख्स से चाकू के दम पर चटवाए जूते, माफी मंगा कर सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

इस डरा देने वाली घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने पीड़ित को चाकू के दम पर प्रताड़ित किया और उसे माफी मांगने को भी मजबूर किया। वीडियो में पीड़ित बार बार भोला भाई माफ कर दो दुबारा कभी गलती नहीं होगी कहता दिखाई दे रहा है। वहीं आरोपी उसके पास खड़ा लगातार उसे थप्पड़ मार रहा है और फिर उसे चाकू से भी ड़रा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भोला नामक आरोपी ने चाकू की नोंक पर पीड़ित को अपने पैर चांटने के लिए भी मजबूर किया। पीड़िता कई बार भोला भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी सूरत नहीं आऊंगा कह कर आरोपी से रहम की भीख मांग रहा है।