ढ़ाबे पर काम करने वाले शख्स से चाकू के दम पर चटवाए जूते, माफी मंगा कर सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

सूरत में एक व्यक्ति द्वारा चाकू की नोक पर दूसरे व्यक्ति को मारपीट कर जूते चाटने पर मजबूर करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 07, 2025

gujarat dhaba worker forced to lick shoes

गुजरात में चाकू के दम पर चटवाए जूते (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आदमी ने चाकू के दम पर दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे अपने जूते चाटने पर मजबूर भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरोपी ने इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे है। सोशल मीडिया के दावों की मानें तो आरोपी का नाम कृष्णा उर्फ भोला यादव है और उसने जातिगत भेदभाव के चलते पीड़ित पर हमला किया। सोशल मीडिया के अनुसार, पीड़ित का नाम सुधीर पांडे है और वह ब्राह्मण जाती का है।

वीडियो में रहम की भीख मांगते दिखा पीड़ित

इस डरा देने वाली घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने पीड़ित को चाकू के दम पर प्रताड़ित किया और उसे माफी मांगने को भी मजबूर किया। वीडियो में पीड़ित बार बार भोला भाई माफ कर दो दुबारा कभी गलती नहीं होगी कहता दिखाई दे रहा है। वहीं आरोपी उसके पास खड़ा लगातार उसे थप्पड़ मार रहा है और फिर उसे चाकू से भी ड़रा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भोला नामक आरोपी ने चाकू की नोंक पर पीड़ित को अपने पैर चांटने के लिए भी मजबूर किया। पीड़िता कई बार भोला भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी सूरत नहीं आऊंगा कह कर आरोपी से रहम की भीख मांग रहा है।

मध्य प्रदेश का रहने वाला है पीड़ित

खबरों के अनुसार, पीड़ित मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है और सूरत में एक ढाबे पर काम करता था। उसका आरोपी से कोई झगड़ा हो गया था जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित डर गया और गायब हो गया। उसने अपने ढाबे के मालिक से कहा कि वह सूरत में एक दोस्त से मिलने जा रहा है। लेकिन उसके बाद से उसका फोन बंद है और उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

मध्य प्रदेश पुलिस ने पुणे से पीड़ित को ढूंढा

पीड़ित के परिवार तक यह वीडियो पहुंचने के बाद वह काफी डर गए और उन्होंने उसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। बेटे के साथ कुछ गलत होने के डर से परिवार ने बहरी पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई और बेटे को ढूंढने की अपील की। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने पीड़ित को पुणे से ढूंढ निकाला। पीड़ित इस घटना से डर कर अपने दोस्त के पास पुणे चला गया था और अब वहां से उसे उसके घर वापस लाया गया है। पीड़ित का बयान दर्ज कर पुलिस इस मामले की गहराई से जांच शुरु करेगी।

07 Nov 2025 01:49 pm

