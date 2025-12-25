रील बनाने के लिए छात्रों ने कॉलेज में की तोड़फोड़, दीवार कूदकर कैंपस में घुसे, बैकग्राउंड में चलाया गाना

इस मामले में जब कॉलेज के प्रिंसिपल रहीश अहमद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें वीडियो के बारे में पता चला है। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने एचओडी को वीडियो में दिख रहे छात्रों की पहचान करने को कहा है। प्रिंसिपल ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मेवात छात्र एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान खान ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने वीडियो में दिख रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन छात्रों ने उनकी बात नहीं मानी। बल्कि वह खान को गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी।