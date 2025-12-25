25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

रील बनाने के लिए छात्रों ने कॉलेज में की तोड़फोड़, दीवार कूदकर कैंपस में घुसे, बैकग्राउंड में चलाया गाना

नूंह के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने रील बनान के लिए वर्कशॉप में तोड़फोड़ की। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 25, 2025

Viral Video

रील बनाने के लिए छात्रों ने कॉलेज में की तोड़फोड़ (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ करने का एक मामला सामने आया है। छात्रों ने एक वायरल रील बनाने के लिए कॉलेज की वर्कशॉप में रखे सामान को तोड़ा। छात्रों ने फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और इसे फ्यूचर इंजीनियर टाइटल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो नूंह जिले के मालब स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो में छात्रों का समूह वर्कशॉप में कुर्सियों, मेज-बेंच और हथौड़ी सहित अन्य सामानों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं।

छात्रों का सोशल मीडिया पर अकाउंट

जानकारी के अनुसार, छात्रों में एक-दूसरे से बढ़कर तोड़फोड़ करने की शर्त लगी थी। तोड़फोड़ करने के दौरान छात्रों ने मेवाती सिंगर का गाना, अब तक याने भेड़ चराई, अब फैशन कु पचरो, उल्टी बुरसट पहनके कहरो केसों में लगरों, बैकग्राउंड में चलाया हुआ था। जानकारी के अनुसार, यह इस तरह की पहली घटना नहीं है, बल्कि ये छात्र आए दिन कॉलेज में रील बनाते हैं। इनका सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है जहां ये सारी वीडियो शेयर की जाती हैं। इसी तरह के एक अन्य वीडियो में छात्र कॉलेज की दीवारों से कूदकर कैंपस में घुसते नजर आ रहे है।

कॉलेज प्रशासन कर रहा मामले की जांच

इस मामले में जब कॉलेज के प्रिंसिपल रहीश अहमद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें वीडियो के बारे में पता चला है। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने एचओडी को वीडियो में दिख रहे छात्रों की पहचान करने को कहा है। प्रिंसिपल ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मेवात छात्र एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान खान ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने वीडियो में दिख रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन छात्रों ने उनकी बात नहीं मानी। बल्कि वह खान को गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी।

Published on:

25 Dec 2025 05:06 pm

Hindi News / National News / रील बनाने के लिए छात्रों ने कॉलेज में की तोड़फोड़, दीवार कूदकर कैंपस में घुसे, बैकग्राउंड में चलाया गाना

