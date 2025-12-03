Viral Video: सांप को मुंह से 25 मिनट तक सांस देकर किया जिंदा, युवक की बहादुरी देखकर रह जाएंगे दंग

सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, 'ये सच्ची जीवदया है', 'इंसानियत जिंदा है', 'मुकेश भाई को सलाम'। कई लोगों ने इसे चमत्कार तक बता दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि करंट लगने से सांप की सांस रुक गई थी, लेकिन मुकेश की त्वरित पहल ने उसकी जान बचा ली। वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट पिछले कई सालों से सांपों सहित तमाम वन्यजीवों को बचाने का काम कर रहा है। मुकेश ने अब तक 8 हजार से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है। यह घटना जीवदया की अनूठी मिसाल बन गई है।