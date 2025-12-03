3 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

Viral Video: सांप को मुंह से 25 मिनट तक सांस देकर किया जिंदा, युवक की बहादुरी देखकर रह जाएंगे दंग

Viral Video: एक खेत में बिजली के तार से करंट लगने से एक बड़ा सांप बेहोश पड़ा है। मौके पर पहुंचते ही मुकेश ने देखा कि करीब 7 फीट लंबा धामिन सांप पूरी तरह बेजान पड़ा था।

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Dec 03, 2025

snake rescue

इंसान ने मुंह से CPR देकर बचाई सांप की जान

Viral Video: गुजरात के वलसाड जिले के वापी इंडस्ट्रियल एरिया के पास आमधा गांव में उस वक्त सभी हैरान रह गए जब एक बेहोश सांप को वन्यजीव बचावकर्ता मुकेश बायड ने मुंह से मुंह सांस देकर 25 मिनट में पूरी तरह जिंदा कर दिया। यह दुर्लभ घटना रविवार दोपहर की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग मुकेश की जीवदया को सलाम कर रहे हैं।

करंट की चपेट में आ गया था सांप

मुकेश बायड वलसाड स्थित वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं। उन्हें रविवार दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली कि आमधा गांव के एक खेत में बिजली के तार से करंट लगने से एक बड़ा सांप बेहोश पड़ा है। मौके पर पहुंचते ही मुकेश ने देखा कि करीब 7 फीट लंबा धामिन सांप पूरी तरह बेजान पड़ा था। उसकी सांस बंद हो चुकी थी और शरीर ठंडा पड़ गया था।

सांप को माउथ-टू-माउथ CPR देकर बचाई जान

मुकेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले उन्होंने उसे छाया में लिटाया और पानी छिड़का। फिर देखा कि दिल की धड़कन बहुत धीमी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत मुंह से मुंह सांस देना शुरू किया। 25 मिनट तक लगातार CPR की तरह सांस दी। आखिरकार सांप ने आंखें खोलीं और धीरे-धीरे हरकत करने लगा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सांप पूरी तरह स्वस्थ होकर फन फैलाने लगा और फिर जंगल की ओर रेंगता चला गया। यह पूरी घटना मोबाइल से रिकॉर्ड की गई जो अब वायरल हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुकेश बिना किसी डर के, विषहीन होने के बावजूद, सांप के मुंह में अपना मुंह रखकर सांस दे रहे हैं।

लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, 'ये सच्ची जीवदया है', 'इंसानियत जिंदा है', 'मुकेश भाई को सलाम'। कई लोगों ने इसे चमत्कार तक बता दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि करंट लगने से सांप की सांस रुक गई थी, लेकिन मुकेश की त्वरित पहल ने उसकी जान बचा ली। वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट पिछले कई सालों से सांपों सहित तमाम वन्यजीवों को बचाने का काम कर रहा है। मुकेश ने अब तक 8 हजार से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है। यह घटना जीवदया की अनूठी मिसाल बन गई है।

Updated on:

03 Dec 2025 09:06 pm

Published on:

03 Dec 2025 07:32 pm

Hindi News / National News / Viral Video: सांप को मुंह से 25 मिनट तक सांस देकर किया जिंदा, युवक की बहादुरी देखकर रह जाएंगे दंग

