सड़क पर फेंकी मिलीं EVM से निकली पर्चियां, राजद ने लगाए गंभीर आरोप तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

जिला प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। प्रशासनिक टीम ने वीवीपैट की पर्चियों को अपने कब्जे में लिया। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिली कि सरायरंजन थाना क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े के ढेर में पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल मामला है और जांच के बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कमीशनिंग के दौरान मॉक पोल भी होता है। लगभग 5 प्रतिशत मशीनों पर एक हजार का मॉक पोल होता है, जिसमें उम्मीदवारों की कमीशनिंग के समय भी हर बटन को दबाकर सिंबल की जांच की जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।