सड़क पर फेंकी मिलीं EVM से निकली पर्चियां, राजद ने लगाए गंभीर आरोप तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

समस्तीपुर में सड़क किनारे हजारों वीवीपैट पर्चियां मिलीं (Photo-X @RJDforIndia)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो गए हैं। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा के गुड़मा गांव में शनिवार को सड़क पर बहुत सारी वीवीपैट से निकली पर्चियां मिली हैं। एक साथ सैकड़ों पर्चियों के बाहर मिलने से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है।
आरजेडी के लगाए गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की है। आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले से संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया है। लालू यादव की पार्टी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। आरजेडी ने कहा है कि विपक्ष की ओर से लगातार वोट चोरी के लगाए जा रहे आरोप के बीच इस लापरवाही ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजद ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर इसका एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा, समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, और क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है?
जिला प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। प्रशासनिक टीम ने वीवीपैट की पर्चियों को अपने कब्जे में लिया। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिली कि सरायरंजन थाना क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े के ढेर में पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल मामला है और जांच के बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कमीशनिंग के दौरान मॉक पोल भी होता है। लगभग 5 प्रतिशत मशीनों पर एक हजार का मॉक पोल होता है, जिसमें उम्मीदवारों की कमीशनिंग के समय भी हर बटन को दबाकर सिंबल की जांच की जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग