‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में बिहार के बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से बातचीत के दौरान राहुल गांधी एक कीचड़ भरे तालाब में कूदे। जिले में एक रैली को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी पास के एक मछली पकड़ने तालाब की ओर बढ़े। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें नाव लेकर तालाब के बीचों-बीच जाते और फिर उसमें गोता लगाते हुए दिखाया गया है। राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद थे और कई मछुआरे भी राहुल गांधी के साथ छाती तक गहरे पानी में गए।