‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ दिन पहले मछली पकड़ने के लिए तालाब में राहुल गांधी के कूदने का मज़ाक उड़ाया।

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 08, 2025

Rahul Gandhi

विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Photo-x)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण छह नवंबर को संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कई बड़े दिग्गज नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ दिन पहले मछली पकड़ने के लिए तालाब में राहुल गांधी के कूदने का मज़ाक उड़ाया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।

'बड़े-बड़े लोग...लगा रहे हैं गोता'

कांग्रेस नेता का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ 'बड़े-बड़े लोग' अब राज्य में आ रहे हैं और मछली के लिए गोता लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बड़े-बड़े लोग भी यहां की मछली देखने आ रहे हैं। पानी में डुबकी लगा रहे हैं...बिहार के चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में बिहार के बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से बातचीत के दौरान राहुल गांधी एक कीचड़ भरे तालाब में कूदे। जिले में एक रैली को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी पास के एक मछली पकड़ने तालाब की ओर बढ़े। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें नाव लेकर तालाब के बीचों-बीच जाते और फिर उसमें गोता लगाते हुए दिखाया गया है। राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद थे और कई मछुआरे भी राहुल गांधी के साथ छाती तक गहरे पानी में गए।

पीएम मोदी का आरजेडी पर तीखा हमला

प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोला, बल्कि बिहार में राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 'अगर विपक्ष सत्ता में आया, तो वह लोगों के सिर पर कट्टा रख देगा और उन्हें हाथ ऊपर करने का आदेश देगा।' मोदी ने कहा, 'यह सुनकर मुझे सिहरन होती है कि राजद अपने प्रचार में बच्चों से कहलवा रहा है कि बड़े होकर वे रंगदार बनना चाहते हैं। बिहार को ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कट्टा, कुशासन, क्रूरता और भ्रष्टाचार हो।

बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार

राज्य में चुनावों की घोषणा के बाद से एक दर्जन से अधिक रैलियों को संबोधित कर चुके प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं जहां भी जाता हूं, मुझे यह भावना मिलती है कि हम 'कट्टा सरकार' नहीं चाहते, हम फिर से एनडीए सरकार चाहते हैं।" उनकी यह टिप्पणी बिहार में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले आई है। 6 नवंबर को पहले चरण के दौरान लगभग 64.69 प्रतिशत मतदान हुआ था।

क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत
राष्ट्रीय
25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM

