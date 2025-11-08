क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद फैसला लिया जाएगा।
AIMIM प्रमुख ने कहा कि 14 नवंबर को क्या परिणाम होगा? यह पता नहीं है। अगर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो हम उस समय जरूर जवाब देंगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि चुनाव में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतें। जब नतीजे आएंगे, तो हमें बिहार की जनता का अक्स दिखाई देगा।
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम के आरोपों को खारिज किया साथ ही आरोप लगाने वालों को मीडिया में बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा वे मुझे वोटकटवा और बी टीम कहते नहीं थकते। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी तीन बार प्रधानमंत्री बने। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई पार्टी या गठबंधन 450-500 सीटों पर लड़ता है और फिर भी तीन बार हार जाता है, तो आप दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
बता दें कि इस बार बिहार में 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में चार विधायकों ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।
वहीं AIMIM ने पहले भी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रयास किया था। हालांकि अंत तक राजद ने पार्टी को शामिल नहीं किया। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी।
