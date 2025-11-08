क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम के आरोपों को खारिज किया साथ ही आरोप लगाने वालों को मीडिया में बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा वे मुझे वोटकटवा और बी टीम कहते नहीं थकते। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी तीन बार प्रधानमंत्री बने। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई पार्टी या गठबंधन 450-500 सीटों पर लड़ता है और फिर भी तीन बार हार जाता है, तो आप दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है।