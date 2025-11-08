Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 08, 2025

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद फैसला लिया जाएगा। 

14 नवंबर के बाद देखेंगे-ओवैसी

AIMIM प्रमुख ने कहा कि 14 नवंबर को क्या परिणाम होगा? यह पता नहीं है। अगर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो हम उस समय जरूर जवाब देंगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि चुनाव में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतें। जब नतीजे आएंगे, तो हमें बिहार की जनता का अक्स दिखाई देगा।

विपक्षी दलों को दी बहस करने की चुनौती

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम के आरोपों को खारिज किया साथ ही आरोप लगाने वालों को मीडिया में बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा वे मुझे वोटकटवा और बी टीम कहते नहीं थकते। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी तीन बार प्रधानमंत्री बने। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई पार्टी या गठबंधन 450-500 सीटों पर लड़ता है और फिर भी तीन बार हार जाता है, तो आप दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है।

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही AIMIM

बता दें कि इस बार बिहार में 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में चार विधायकों ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

वहीं AIMIM ने पहले भी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रयास किया था। हालांकि अंत तक राजद ने पार्टी को शामिल नहीं किया। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी।

ये भी पढ़ें

BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप, जानें सफाई में क्या बोले राकेश सिन्हा
राष्ट्रीय
कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर लगाया बड़ा आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Nov 2025 04:00 pm

Hindi News / National News / क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.