BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप, जानें सफाई में क्या बोले राकेश सिन्हा

कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर लगाया बड़ा आरोप
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में 60.13 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे राज्य में वोट होने के बाद भी बिहार में मतदान करने का मामला सामने आया है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार के बेगूसराय में मतदान किया है। उन्होंने मतदान के बाद एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद बवाल मच गया।
कांग्रेस ने बीजेपी नेता राकेश सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- गजब खेला है। इस पोस्ट में राकेश सिन्हा की दो फोटो भी शेयर की। पहली तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका क्षेत्र में मतदान करने के बाद की है, जबकि दूसरी में वे मनसेरपुर (बेगूसराय) में मतदान करने के बाद की है। दरअसल, कांग्रेस ने बीजेपी नेता के ट्वीट से ये फोटो लिए है।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज मतदान के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- भाजपा नेता और सबको संस्कार सिखाने वाली RSS के विचारक राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और आज बिहार चुनाव में भी मतदान किया। उन्होंने बीजेपी पर खुल्लम खुल्ला चोरी करने का भी आरोप लगाया।
वहीं बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा- राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को सौ बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूँ ?
उन्होंने कहा- मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है। मैं जमीन से उखड़ा आदमी नहीं हूँ। वोट देने के लिए पैसे खर्च कर, छुट्टी लेकर अपने गांव आया हूं। संविधान के मूल्यों की बात कौन कर रहा है ? आम आदमी पार्टी तो लोकतंत्र पर कलंक है। वहीं उन्होंने बेगूसराय का वोटर आईडी कार्ड भी एक्स पर शेयर किया।
