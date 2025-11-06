Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप, जानें सफाई में क्या बोले राकेश सिन्हा

Bihar Assembly Election 2025: बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आरोपों पर कहा- कि उनका पुश्तैनी घर बेगूसराय में है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 06, 2025

कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर लगाया बड़ा आरोप (Photo-X Congress)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में 60.13 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे राज्य में वोट होने के बाद भी बिहार में मतदान करने का मामला सामने आया है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार के बेगूसराय में मतदान किया है। उन्होंने मतदान के बाद एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद बवाल मच गया। 

कांग्रेस ने लगाया आरोप

कांग्रेस ने बीजेपी नेता राकेश सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- गजब खेला है। इस पोस्ट में राकेश सिन्हा की दो फोटो भी शेयर की। पहली तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका क्षेत्र में मतदान करने के बाद की है, जबकि दूसरी में वे मनसेरपुर (बेगूसराय) में मतदान करने के बाद की है। दरअसल, कांग्रेस ने बीजेपी नेता के ट्वीट से ये फोटो लिए है।

AAP ने भी साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज मतदान के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- भाजपा नेता और सबको संस्कार सिखाने वाली RSS के विचारक राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और आज बिहार चुनाव में भी मतदान किया। उन्होंने बीजेपी पर खुल्लम खुल्ला चोरी करने का भी आरोप लगाया।

बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने दी सफाई

वहीं बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा- राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को सौ बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूँ ?

‘पुश्तैनी घर बेगूसराय में है’

उन्होंने कहा- मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है। मैं जमीन से उखड़ा आदमी नहीं हूँ। वोट देने के लिए पैसे खर्च कर, छुट्टी लेकर अपने गांव आया हूं। संविधान के मूल्यों की बात कौन कर रहा है ? आम आदमी पार्टी तो लोकतंत्र पर कलंक है। वहीं उन्होंने बेगूसराय का वोटर आईडी कार्ड भी एक्स पर शेयर किया। 

ये भी पढ़ें

Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा
राष्ट्रीय
विजय सिन्हा ने एसपी को लगाया फोन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

06 Nov 2025 06:41 pm

Hindi News / National News / BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप, जानें सफाई में क्या बोले राकेश सिन्हा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: पहले फेज में बंपर मतदान, बेगूसराय में टूटा रिकार्ड, शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग

Bihar Elections-First Phase of Polling
पटना

बिहार चुनाव 2025: लखीसराय में आपस में भिड़े डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और RJD MLC अजय सिंह

पटना

क्या लालू चाचा, क्या राहुल मखाना बोर्ड बनवा सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने मधुबनी की रैली में जनता से पूछा और खुद ही दिया ये जवाब

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना
पटना

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने भागलपुर में ‘घ’ और ‘प’ की चर्चा कर कांग्रेस और आरजेडी पर कसा तंज

pm modi bihar rally
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.