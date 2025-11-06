BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिल्ली के बाद बिहार में डाला वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप, जानें सफाई में क्या बोले राकेश सिन्हा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में 60.13 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे राज्य में वोट होने के बाद भी बिहार में मतदान करने का मामला सामने आया है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार के बेगूसराय में मतदान किया है। उन्होंने मतदान के बाद एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद बवाल मच गया।