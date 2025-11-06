Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा

Bihar Assembly Election 2025: लखीसराय में घटना के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एसपी को फोन लगाया और कहा कि यहां स्पेशल फोर्स भेजो।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 06, 2025

विजय सिन्हा ने एसपी को लगाया फोन

विजय सिन्हा ने एसपी को लगाया फोन (Photo-ANI)

Bihar Elections 2025: बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा के काफिले पर दोपहर को लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी पर गोबर और चप्पल फेंकी। इस दौरान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा को जगह नहीं है। घटना के बाद डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाया। 

यहां स्पेशल फोर्स भेजो-विजय सिन्हा

बीजेपी प्रत्याशी ने एसपी से फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं गांव में हूं और भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां स्पेशल फ़ोर्स भेजो। मैं यहीं धरने पर बैठूंगा। एसपी बहुत कमज़ोर और कायर है। वे डिप्टी सीएम को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने पत्थर और गोबर फेंका है। 

आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "ये RJD के गुंडे हैं। इनकी गुंडागर्दी देखिए, जब ये सत्ता में भी नहीं आए हैं। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया और सुबह 6.30 बजे ही उसे भगा दिया। वे मतदाताओं को बाहर नहीं आने दे रहे हैं।"

हम जांच कर रहे हैं-एसपी

घटना पर एसपी अजय कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह यहां आया था, सब कुछ शांतिपूर्ण था। जब उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। हम जांच कर रहे हैं।

बूथ कैप्चरिंग की घटना को बताया अफवाह

वहीं, घटना पर पुलिस ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। एसपी अजय कुमार ने बूथ कैप्चरिंग की बात को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए और पाया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। अगर किसी को वोट डालने से रोका जाता, तो वहाँ कोई कतार नहीं लगती।

एसपी ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि दो बूथों पर भाजपा के पोलिंग एजेंट को धमकाया गया। उन्होंने कहा, "मैं यहाँ हूँ, उसे आने दो। मैं उसे सुरक्षा दूँगा। एजेंट नहीं आ रहा है। अगर कोई शिकायत आती है, तो हम कार्रवाई करेंगे। पूरे ज़िले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है।"

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: ‘चुनाव के बाद ये दोनों…’, वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद को लेकर दे दिया बड़ा संदेश
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

06 Nov 2025 04:07 pm

Published on:

06 Nov 2025 03:54 pm

Hindi News / National News / Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

पटना

Bihar Elections 2025: ‘फकीर को शहंशाह बना देता है वोट’, पहले चरण में मतदान कर बोले खान सर

bihar elections 2025: खान सर
पटना

Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

attacked on cpi ml candidate satyendra yadav
पटना

बिहार चुनाव 2025: मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, पक्षपात करने का लगाया गंभीर आरोप

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.