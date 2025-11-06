Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा

Bihar Elections 2025: बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा के काफिले पर दोपहर को लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी पर गोबर और चप्पल फेंकी। इस दौरान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा को जगह नहीं है। घटना के बाद डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाया।