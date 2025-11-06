Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हुआ हमला, फेंकी चप्पल, RJD कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

Bihar Election 2025 first phase voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर एक बजे तक 42.31 प्रतिशत वोटिंग हो गई है। इसी बीच लखीसराय में बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। इस दौरान चप्पले फेंकी गई और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। मौके पर पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर किया।