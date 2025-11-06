बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जाले विधानसभा के बूथ नंबर 14 और 282 पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, जबकि जनता की भारी भीड़ मतदान केंद्र पर मौजूद है। लगातार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान लेकर मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाएं। जाले विधानसभा के बूथ नंबर 47 & 48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। चुनाव आयोग से निवेदन है, थोड़ी तो शर्म करिए और निष्पक्षता दिखाईए!