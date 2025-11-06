बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

EVM (Photo-IANS)
Bihar elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले फेज के चुनाव में 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में वोटर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ईवीएम में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत बंद होगी। इसी बीच दरभंगा जिले के जाले विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मकसूर उस्मानी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा और स्थानीय प्रशासन पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए हैं।
मकसूर उस्मानी ने कहा कि जाले विधानसभा के बूथ नंबर 13 के पीठासीन अधिकारी खुले तौर पर साम्प्रदायिक रवैया अपना रहे हैं। उनकी कार्यशैली में भाजपा के प्रति झुकाव साफ़ दिख रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत हस्तक्षेप कर निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मर्यादा सुनिश्चित करे।
दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जाले विधानसभा के बूथ नंबर 14 और 282 पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, जबकि जनता की भारी भीड़ मतदान केंद्र पर मौजूद है। लगातार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान लेकर मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाएं। जाले विधानसभा के बूथ नंबर 47 & 48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। चुनाव आयोग से निवेदन है, थोड़ी तो शर्म करिए और निष्पक्षता दिखाईए!
बूथ नंबर 145 का EVM खराब है, जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत तकनीकी टीम भेजकर मशीन की मरम्मत कराई जाए। मतदान की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आयोग की ज़िम्मेदारी है। जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है।
इधर, सहरसा के बनमा ईटहरी के प्रखंड के जमाल नगर गांव में तकरीबन 1500 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है। पहले जमाल नगर पंचायत भवन में मतदान केंद्र था, लेकिन बूथ को यहां से परसबन्नी धोबिया टोली शिफ्ट कर दिया गया। जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण पुराने बूथ पर वोट डालने पर अड़े है। साढ़े 11 बजे तक मतदान नही हो सका।
छपरा विधानसभा के ब्रह्मपुर मोहल्ले के 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इसे लेकर, लोगों में आक्रोश हैं। वोटर्स इसे साजिश बता रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग