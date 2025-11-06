Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

Bihar elections: जाले से निर्दलीय प्रत्याशी मकसूर उस्मानी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। इधर, छपरा में 150 वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)

EVM (Photo-IANS)

Bihar elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले फेज के चुनाव में 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में वोटर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ईवीएम में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत बंद होगी। इसी बीच दरभंगा जिले के जाले विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मकसूर उस्मानी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा और स्थानीय प्रशासन पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए हैं।

मकसूर उस्मानी ने कहा कि जाले विधानसभा के बूथ नंबर 13 के पीठासीन अधिकारी खुले तौर पर साम्प्रदायिक रवैया अपना रहे हैं। उनकी कार्यशैली में भाजपा के प्रति झुकाव साफ़ दिख रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत हस्तक्षेप कर निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मर्यादा सुनिश्चित करे।

दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जाले विधानसभा के बूथ नंबर 14 और 282 पर ईवीएम काम नहीं कर रही है, जबकि जनता की भारी भीड़ मतदान केंद्र पर मौजूद है। लगातार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान लेकर मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाएं। जाले विधानसभा के बूथ नंबर 47 & 48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। चुनाव आयोग से निवेदन है, थोड़ी तो शर्म करिए और निष्पक्षता दिखाईए!

बूथ नंबर 145 का EVM खराब है, जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि तुरंत तकनीकी टीम भेजकर मशीन की मरम्मत कराई जाए। मतदान की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आयोग की ज़िम्मेदारी है। जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है।

सहरसा में वोटरों ने किया मतदान का बहिष्कार

इधर, सहरसा के बनमा ईटहरी के प्रखंड के जमाल नगर गांव में तकरीबन 1500 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है। पहले जमाल नगर पंचायत भवन में मतदान केंद्र था, लेकिन बूथ को यहां से परसबन्नी धोबिया टोली शिफ्ट कर दिया गया। जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण पुराने बूथ पर वोट डालने पर अड़े है। साढ़े 11 बजे तक मतदान नही हो सका।

छपरा में 150 वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब

छपरा विधानसभा के ब्रह्मपुर मोहल्ले के 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इसे लेकर, लोगों में आक्रोश हैं। वोटर्स इसे साजिश बता रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 01:26 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट
पटना

Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

Lalu Prasad Yadav
पटना

Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

bihar election |तेज प्रताप यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.