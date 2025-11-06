Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

राजद ने आरोप लगाया है कि बिहार में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बिजली काटी जा रही है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 06, 2025

Lalu Prasad Yadav

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। (फोटो- ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी है। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया है। राजद ने कहा है कि धीमा मतदान करने के उद्देश्य से महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है।

हालांकि, निर्वाचन आयोग ने राजद के आरोपों का खंडन किया है। राजद ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा- प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है।

उन्होंने आगे लिखा- जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों पर बिना विलंब के संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करे।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

उधर, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जवाब देते हुए लिखा कि आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।

सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रख रहा निर्वाचन आयोग

बता दें कि निर्वाचन आयोग सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी बिहार में जारी वोटिंग पर नजर रख रहा है। गुरुवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त पहली बार 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में पहुंचे।

फिलहाल, बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। शुरुआती घंटों में 27।65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

पटना में सबसे कम पड़े वोट

अगर जिला स्तर की बात करें तो बेगूसराय में 11 बजे तक सबसे अधिक (30.37 प्रतिशत) मतदान हुआ है। वहीं, अब तक पटना जिले में सबसे कम (23.71 प्रतिशत) वोट पड़े हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा सीट के हिसाब से सुबह 11 बजे तक गरखा में सबसे अधिक 33.70 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। इसके अलावा 12 अन्य सीटें हैं, जहां 30 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ है।

इनमें इसके बाद चेरिया बरियारपुर (33.32 प्रतिशत), पारू (32.81 प्रतिशत), मीनापुर (32.46 प्रतिशत), हथुआ (32.40 प्रतिशत), सहरसा (32.17 प्रतिशत), वारिसनगर (31.87 प्रतिशत), सूर्यागढ़ (31.85 प्रतिशत), पालीगंज (31.53), मसौढ़ी (31.46 प्रतिशत), वैशाली (31.24 प्रतिशत), खगड़िया (30.22 प्रतिशत) और लालगंज (30.12 प्रतिशत) शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, मंदिर पर बोले- आस्था अच्छी बात है, लेकिन…
राष्ट्रीय
Bihar Election 2025 Phase 1 voting Khesari Lal Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट, भावुक हुए मतदाता

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के इस बूथ पर 20 साल में पहली बार पड़े वोट
पटना

बिहार चुनाव: निर्दलीय प्रत्याशी ने EVM में गड़बड़ी के लगाए आरोप, छपरा में 150 वोटर्स के नाम गायब

सुप्रीम कोर्ट में हुई दोबारा काउंटिंग (Photo-IANS)
पटना

Bihar Election 2025: मां राबड़ी ने दिया जीत का आशीर्वाद, भावुक होकर तेज प्रताप ने क्या कहा…

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत

bihar election |तेज प्रताप यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.