Bihar 1st Phase Voting: ‘बीच-बीच में…’, मतदान के बीच RJD ने लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

बता दें कि निर्वाचन आयोग सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी बिहार में जारी वोटिंग पर नजर रख रहा है। गुरुवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त पहली बार 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में पहुंचे।