Bihar Chunav: वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, मंदिर पर बोले- आस्था अच्छी बात है, लेकिन…

खेसारी ने आगे कहा कि मैं यहां किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा, पलायन रोकने, नौकरी, रोजगार और अस्पतालों के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी, तब तक बिहार में बेहतर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।