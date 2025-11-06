Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, मंदिर पर बोले- आस्था अच्छी बात है, लेकिन…

भोजपुरी गायक और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डालने के बाद पवन सिंह को करारा जवाब दिया। इसके अलावा, वह राम मंदिर को लेकर अपने पुराने पर कायम रहे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 06, 2025

छपरा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। (फोटो- ANI/IANS)

मशहूर भोजपुरी गायक और छपरा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने अपना वोट डालने के बाद फिर से मंदिर को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर नहीं बन जाऊंगा।

खेसारी ने बिहार में अच्छे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।

पवन सिंह के बयान पर भी खेसारी ने दिया जवाब

खेसारी ने चुनाव के दौरान भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझ पर टिप्पणी करने वालों का बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं है।

खेसारी ने आगे कहा कि मैं यहां किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा, पलायन रोकने, नौकरी, रोजगार और अस्पतालों के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी, तब तक बिहार में बेहतर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

खेसारी बोले- सरकार नहीं बदलेगी तो विकास नहीं हो सकता

उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बदलेगी तो विकास नहीं हो सकता। वहीं, राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं। आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से क्या मैं शिक्षक बन जाऊंगा?

खेसारी ने कहा कि राम मंदिर जाने से क्या मैं प्रोफेसर या अधिकारी बन जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। आस्था एक निजी मामला है, लेकिन शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करती है। तो हां, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो चाहें बनाइए, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालय भी बनाइए।

उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए काम कीजिए। लोगों को रोजगार दीजिए। हम शिक्षा और रोजगार के लिए ट्रंप को वोट तो नहीं देते। हम अपने नेताओं को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारे लिए काम करेंगे।

जिसे चाहो वोट दो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाओ- खेसारी

खेसारी ने कहा कि आप राम मंदिर भी बनाइए, लेकिन साथ ही हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विश्वविद्यालय भी बनाएं। वहीं, जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपको वोट जरूर देना चाहिए क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा।

खेसारी ने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया है। मैं उठा और वोट देने आया हूं। अगर मैं वोट नहीं डालूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा? जिसे चाहो वोट दो, लेकिन यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 09:52 am

Published on:

06 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / National News / Bihar Chunav: वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, मंदिर पर बोले- आस्था अच्छी बात है, लेकिन…

