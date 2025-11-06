बिहार चुनाव: पर्ची बांटने के आरोप में 4 भाजपा समर्थक हिरासत में, एक की लाठी-डंडों से पिटाई

पर्ची बांटने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता हिरासत में (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार में चुनावी का आगाज हो चुका है और आज पहले फेज के लिए वोटिंग शुरु हो गई है। इस दौरान 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। यह वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और सुबह 9 बजे तक 13.13 फीसदी वोट डाले जा चुके है। आज के चुनावों में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और उनके भाई तेज प्रताप की महुआ सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट और मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट पर खास फोकस रहने वाला है। आज 121 सीटों में से 104 सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य की 243 सीटों में से बाकि बची सीटों पर 11 तारीख को दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 14 तारीख को इसके परिणाम घोषित होंगे। इसी बीच नालंदा और मुज़फ्फरपुर ज़िले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर्ची बांटने आरोप में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया जबकि एक अन्य समर्थक को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से पीट दिया।
नालंदा के बिहारशरीफ के वार्ड 16 में बूथ संख्या 226 से 232 के पास पर्ची बांटने के आरोप में स्थानीय पुलिस द्वारा 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर भाजपा नेताओं और समर्थकों में आक्रोश है। उन्होंने इन आरोपों को झूठा बताते हुए पुलिस पर आरजेडी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी आरजेडी समर्थक है और उसने जानबूझकर परेशान करने के लिए यह सब किया है।
वहीं, मुज़फ्फरपुर के मोतीपुर के बरियारपुर मठिया गांव में भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। यहां लोगों ने भाजपा प्रत्याशी डॉ. अरुण कुमार सिंह के समर्थक बाबूलाल मंडल धानुक पर पर्ची बांटने का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई की। गुस्साए लोगों ने 45 वर्षीय धानुक को लाठी-डंडों से पीटा जिससे उनका सिर फट गया। पुलिस के आने की खबर सुन कर हमलावर मौके से फरार हो गए जिसके बाद घायल हालत में धानुक को नजदीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया। धानुक ने बताया कि उनकी पिटाई के दौरान बीच बचाव करने आई पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट की गई।
बड़ी खबरेंView All
भारत
ट्रेंडिंग