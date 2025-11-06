बिहार चुनाव: पर्ची बांटने के आरोप में 4 भाजपा समर्थक हिरासत में, एक की लाठी-डंडों से पिटाई

बिहार में चुनावी का आगाज हो चुका है और आज पहले फेज के लिए वोटिंग शुरु हो गई है। इस दौरान 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। यह वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और सुबह 9 बजे तक 13.13 फीसदी वोट डाले जा चुके है। आज के चुनावों में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और उनके भाई तेज प्रताप की महुआ सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट और मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट पर खास फोकस रहने वाला है। आज 121 सीटों में से 104 सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य की 243 सीटों में से बाकि बची सीटों पर 11 तारीख को दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 14 तारीख को इसके परिणाम घोषित होंगे। इसी बीच नालंदा और मुज़फ्फरपुर ज़िले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर्ची बांटने आरोप में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया जबकि एक अन्य समर्थक को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से पीट दिया।