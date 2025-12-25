रोहित-विराट के मैचों का होगा सीधा प्रसारण? टीवी पर इन 4 टीमों के मैचों को देख पाएंगे लाइव

विराट कोहली (फोटो- IANS)
Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को प्लेट ग्रुप के तीन और एलीट ग्रुप के 16 मुकाबले खेले जाएंगे। यानी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें एक बार फिर दूसरे राउंड में मैदान पर उतरेंगी। लेकिन फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन दो मैचों का वे सीधा प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख पाएंगे।
आपको बता दें कि पहले राउंड में उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पुडुचेरी और तमिलनाडु के मैचों का सीधा प्रसारण हुआ था, जबकि फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई बनाम सिक्किम के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का भी सीधा प्रसारण होगा।
अब दूसरे राउंड में भी सिर्फ दो ही मैचों का सीधा प्रसारण होगा। प्लेट ग्रुप में जहां बिहार बनाम मणिपुर का मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश के सामने मिजोरम की टीम होगी। यह मुकाबला भी रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। प्लेट ग्रुप का तीसरा मुकाबला भी रांची में ही उषा मार्टिन ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां मेघालय और नागालैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। ये तीनों मुकाबले सुबह 08:45 बजे से शुरू होंगे।
एलीट ग्रुप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे। इन मुकाबलों में से दो मैचों को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देख पाएंगे। दूसरे राउंड में जिन दो मैचों का सीधा प्रसारण होगा, उनमें असम बनाम जम्मू-कश्मीर और झारखंड बनाम राजस्थान का मुकाबला शामिल है। इसका मतलब यह है कि आप ईशान किशन को टीवी पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं।
