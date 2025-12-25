रोहित-विराट के मैचों का होगा सीधा प्रसारण? टीवी पर इन 4 टीमों के मैचों को देख पाएंगे लाइव

अब दूसरे राउंड में भी सिर्फ दो ही मैचों का सीधा प्रसारण होगा। प्लेट ग्रुप में जहां बिहार बनाम मणिपुर का मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश के सामने मिजोरम की टीम होगी। यह मुकाबला भी रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। प्लेट ग्रुप का तीसरा मुकाबला भी रांची में ही उषा मार्टिन ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां मेघालय और नागालैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। ये तीनों मुकाबले सुबह 08:45 बजे से शुरू होंगे।