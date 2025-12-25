25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रोहित-विराट के मैचों का होगा सीधा प्रसारण? टीवी पर इन 4 टीमों के मैचों को देख पाएंगे लाइव

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Details: VHT के दूसरे राउंड में भी 19 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 2 टीमों के मुकाबलों को ही टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 25, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को प्लेट ग्रुप के तीन और एलीट ग्रुप के 16 मुकाबले खेले जाएंगे। यानी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें एक बार फिर दूसरे राउंड में मैदान पर उतरेंगी। लेकिन फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन दो मैचों का वे सीधा प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख पाएंगे।

आपको बता दें कि पहले राउंड में उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पुडुचेरी और तमिलनाडु के मैचों का सीधा प्रसारण हुआ था, जबकि फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई बनाम सिक्किम के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का भी सीधा प्रसारण होगा।

प्लेट ग्रुप के मुकाबले

अब दूसरे राउंड में भी सिर्फ दो ही मैचों का सीधा प्रसारण होगा। प्लेट ग्रुप में जहां बिहार बनाम मणिपुर का मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश के सामने मिजोरम की टीम होगी। यह मुकाबला भी रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। प्लेट ग्रुप का तीसरा मुकाबला भी रांची में ही उषा मार्टिन ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां मेघालय और नागालैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। ये तीनों मुकाबले सुबह 08:45 बजे से शुरू होंगे।

एलीट ग्रुप के मुकाबले

  • गोवा बनाम हिमाचल प्रदेश: जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड, जयपुर
  • मुंबई बनाम उत्तराखंड: सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
  • छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब: अनंतम ग्राउंड, जयपुर
  • हरियाणा बनाम सौराष्ट्र: केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, अलूर (बेंगलुरु)
  • आंध्र प्रदेश बनाम रेलवे: केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, ग्राउंड नंबर-1, अलूर (बेंगलुरु)
  • ओडिशा बनाम सर्विसेज: केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, ग्राउंड नंबर-3, अलूर (बेंगलुरु)
  • दिल्ली बनाम गुजरात: बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु
  • महाराष्ट्र बनाम सिक्किम: केएल सैनी ग्राउंड, जयपुर
  • चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश: सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड, राजकोट
  • मध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडु: गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद
  • झारखंड बनाम राजस्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
  • पुडुचेरी बनाम त्रिपुरा: रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, अहमदाबाद
  • कर्नाटक बनाम केरल: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
  • असम बनाम जम्मू-कश्मीर: निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
  • बड़ौदा बनाम बंगाल: निरंजन शाह स्टेडियम, ग्राउंड-सी, राजकोट
  • हैदराबाद बनाम विदर्भ: सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड, राजकोट

इन 2 मैचों का होगा सीधा प्रसारण

एलीट ग्रुप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे। इन मुकाबलों में से दो मैचों को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देख पाएंगे। दूसरे राउंड में जिन दो मैचों का सीधा प्रसारण होगा, उनमें असम बनाम जम्मू-कश्मीर और झारखंड बनाम राजस्थान का मुकाबला शामिल है। इसका मतलब यह है कि आप ईशान किशन को टीवी पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं।

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए
क्रिकेट
Virat Kohli

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

श्रेयस अय्यर के लिए गुड न्यूज, चोट के बाद पहली बार की बैटिंग, जानें कब होगी वापसी

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)
क्रिकेट

ग्राउंड में एंट्री हुई बैन तो फैंस ने उठाया बड़ा कदम, विराट की बैटिंग देखने के लिए कर दी हद पार

virat kohli
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप 30 में भी नहीं हैं रोहित और विराट

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement
क्रिकेट

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए

Virat Kohli
क्रिकेट

Aus vs Eng: बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द, बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले फैंस से की ये गुजारिश

Ben Stokes
क्रिकेट
