क्रिकेट

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए

Most List A Century: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और अब सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 25, 2025

Virat Kohli

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

Virat Kohli Hundred in List A: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मुकाबले में विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक ठोक दिया। यह उनके लिस्ट ए करियर का 58वां शतक था। कोहली ने 83 गेंदों में 100 रन पूरे किए और 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और तीन छक्के लगाए। अब विराट कोहली बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दूसरा मुकाबला खेलने उतरेंगे और इस बार उनके सामने गुजरात की टीम होगी। अगर विराट कोहली इस मुकाबले में शतक लगाते हैं, तो उनके लिस्ट ए करियर में 59 शतक हो जाएंगे।

बीसीसीआई के आदेश के अनुसार सीनियर टीम के सभी खिलाड़ियों को कम से कम दो मैच खेलने हैं, लेकिन अगर विराट कोहली चाहें तो न्यूजीलैंड दौरे से पहले VHT में 2 से अधिक मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। लिस्ट A में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। तेंदुलकर ने अपने लिस्ट ए करियर में 551 मैच खेले हैं और 42 की औसत से 21,999 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 200 रन रहा है और उन्होंने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए हैं।

नंबर वन बनने से 3 शतक दूर कोहली

विराट कोहली ने अब तक लिस्ट ए क्रिकेट में 343 मैचों की 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16,130 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93 का रहा है। अगर विराट कोहली इस विजय हजारे ट्रॉफी में तीन शतक और लगा देते हैं, तो वह न सिर्फ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, बल्कि लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। आपको बता दें कि ग्राहम गूच ने 44 शतक लगाए हैं, कुमार संगकारा ने 39, रोहित शर्मा ने 37 और रिकी पोंटिंग ने 34 शतक लगाए हैं। टॉप-10 में बाबर आजम का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अब तक 31 शतक लगाए हैं।

दिल्ली और गुजरात के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे चरण का मुकाबला बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। दिल्ली ने जहां अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश को हराया था, वहीं गुजरात को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, गुजरात ने अपने पहले मुकाबले में सर्विसेज के खिलाफ 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

25 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए

