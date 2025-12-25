सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंचे विराट कोहली, जानें और कितने शतक चाहिए

विराट कोहली ने अब तक लिस्ट ए क्रिकेट में 343 मैचों की 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16,130 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93 का रहा है। अगर विराट कोहली इस विजय हजारे ट्रॉफी में तीन शतक और लगा देते हैं, तो वह न सिर्फ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, बल्कि लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। आपको बता दें कि ग्राहम गूच ने 44 शतक लगाए हैं, कुमार संगकारा ने 39, रोहित शर्मा ने 37 और रिकी पोंटिंग ने 34 शतक लगाए हैं। टॉप-10 में बाबर आजम का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अब तक 31 शतक लगाए हैं।