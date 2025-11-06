बिहार चुनाव: ‘हमें वोट डालने की इजाजत नहीं दी, मेरे पास ID कार्ड भी है’

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह नौ बजे तक 13.13 फीसदी वोटिंग हुई है। पटना में दो महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है। पटना में मतदान केंद्र के बाहर खड़ी श्रेय मेहता ने बताया कि बीएलओ ने हमें वोटर स्लिप नहीं दी और कहा कि इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करें। मेरा नाम मतदाता सूची में है। अब मुझे कहा जा रहा है कि बिना स्लिप लाए वोट नहीं डाल सकती। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है और सूची में मेरा नाम सीरियल नंबर 17 पर दर्ज है। हम सुबह 6:30 बजे से यहां इंतजार कर रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, हम अपना वोट नहीं डालेंगे।