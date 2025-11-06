Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: ‘हमें वोट डालने की इजाजत नहीं दी, मेरे पास ID कार्ड भी है’

Bihar Election 2025 first phase voting: बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई है। इसी बीच पटना की महिलाओं ने कहा कि बीएलओ ने उन्हें वोट डालने नहीं दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

बिहार चुनाव (फोटोःIANS)

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह नौ बजे तक 13.13 फीसदी वोटिंग हुई है। पटना में दो महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है। पटना में मतदान केंद्र के बाहर खड़ी श्रेय मेहता ने बताया कि बीएलओ ने हमें वोटर स्लिप नहीं दी और कहा कि इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करें। मेरा नाम मतदाता सूची में है। अब मुझे कहा जा रहा है कि बिना स्लिप लाए वोट नहीं डाल सकती। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है और सूची में मेरा नाम सीरियल नंबर 17 पर दर्ज है। हम सुबह 6:30 बजे से यहां इंतजार कर रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, हम अपना वोट नहीं डालेंगे।

वहीं, दूसरी महिला अनुपमा शर्मा ने कहा कि मुझे वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। BLO ने कहा कि मेरे पास वोटर स्लिप नहीं है। मेरा नाम सूची में है और मेरे पास पहचान पत्र भी है। अब मैं वोट नहीं डालूंगी। मुझे कहा गया है कि 5 मिनट इंतजार करूं। पहली बार हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। इस बारे में अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इन जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार

मुजफ्फरपुर में 3 बूथ पर जनता ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। गायघाट विधासभा की तीन बूथों 161, 162 और 170 पर मतदाताओं ने पुल और सड़क निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया है। दानापुर, मधेपुरा और राघोपुर में ईवीएम खराब होनी की सूचना आई है। बख्तियार पुर के बूथ नंबर 316 में ईवीएम खराब होने पर लंबी लाइन लग गई है। सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर (मुंगेर जिला) और जमालपुर में सुरक्षा कारणों से मतदान का समय शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 11:42 am

Published on:

06 Nov 2025 11:37 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव: ‘हमें वोट डालने की इजाजत नहीं दी, मेरे पास ID कार्ड भी है’

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

