राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे, जिसकी मदद से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब दिया है।