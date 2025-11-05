Patrika LogoSwitch to English

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। इसपर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। उसने कहा कि राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 05, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। (फोटो- IANS)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे, जिसकी मदद से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब दिया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई है। वहीं, 90 विधानसभा सीटों पर हाई कोर्ट में केवल 22 चुनावी याचिकाएं लंबित हैं।

आपके पोलिंग एजेंट ने क्यों आपत्ति नहीं जताई?

चुनाव आयोग ने राहुल से पूछा कि अगर कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों को डुप्लीकेट मतदाताओं का संदेह था, तो उन्होंने मतदान केंद्रों पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?

क्या राहुल गांधी नागरिकता सत्यापन के दौरान डुप्लिकेट, मृत और दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए मतदाताओं को हटाने वाली एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हैं या विरोध।

उन्होंने यह भी पूछा कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कई नामों को हटाने के लिए तब कांग्रेस ने कोई दावा या अपील क्यों नहीं दायर की?

चुनाव आयोग ने कहा- रिकॉर्ड बताते हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक और दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह दावा करते हैं कि डुप्लिकेट मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को ही वोट डाला था।

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि जहां तक 'मकान संख्या शून्य' का सवाल है तो यह उन क्षेत्रों में लागू होता है, जहां नगरपालिकाओं या पंचायतों ने मकान संख्याएं आवंटित नहीं की हैं।

बिहार को लेकर भी चुनाव आयोग ने पूछा सवाल

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से बिहार को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर बिहार में भी गड़बड़ी थी तो 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने कोई अपील क्यों नहीं दायर की?

उधर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त मतदाता सूची संशोधन के दौरान कुल 4,16,408 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं। बीएलओ की कुल संख्या 20,629 थी।

उन्होंने आगे बताया कि अंतिम मतदाता सूची 27.08.2024 को प्रकाशित हुई, जिसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई। तब उसके खिलाफ कोई अपील जिलाधिकारियों के पास दायर नहीं की गई।

चुनाव आयोग ने कहा- सभी उम्मीदवारों को दिखाई गई थी सूची

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में सभी संशोधन करने के बाद उसे 16.09.2024 को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया। चुनाव 20,632 मतदान केंद्रों पर आयोजित किए गए थे, जिनमें 1,031 उम्मीदवार मैदान में थे।

सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने कुल 86,790 मतदान एजेंट नियुक्त किए थे, जबकि मतगणना प्रक्रिया के लिए 10,180 मतगणना एजेंट नियुक्त किए गए थे।

मतदान के बाद भी नहीं उठाई कोई आपत्ति

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के अगले दिन स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवारों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मतगणना के दौरान, आरओ को पांच शिकायतें या आपत्तियां प्राप्त हुईं। परिणाम 08.10.2024 को घोषित किए गए। इसके बाद, चुनाव को चुनौती देते हुए 23 याचिकाएं दायर की गईं।

बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के पास स्पष्ट सबूत हैं कि राज्य में लगभग 25 लाख मतदाता या तो नकली हैं या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

05 Nov 2025 03:46 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

