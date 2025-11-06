Bihar Chunav: ‘चुनाव के बाद ये दोनों…’, वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद को लेकर दे दिया बड़ा संदेश

Bihar Election 2025: बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अररिया में पीएम मोदी ने गुरुवार को अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के भीतर कलह चल रहा है। चुनाव के बाद, यह कलह इस हद तक बढ़ जाएगा कि दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोच लेंगे।