Bihar Chunav: ‘चुनाव के बाद ये दोनों…’, वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद को लेकर दे दिया बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। कांग्रेस और राजद के बीच चुनाव के बाद कलह और बढ़ जाएगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 06, 2025

बिहार के अररिया में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अररिया में पीएम मोदी ने गुरुवार को अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के भीतर कलह चल रहा है। चुनाव के बाद, यह कलह इस हद तक बढ़ जाएगा कि दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोच लेंगे।

पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले, मैंने कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे झगड़े की असलियत उजागर की थी। सच्चाई बाहर आने के बाद उनके बीच का झगड़ा और भी बढ़ गया है।

सच्चाई सामने आने के बाद और बढ़ गया है झगड़ा- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि अभी-अभी, हमने देखा कि कांग्रेस ने अब राजद के खिलाफ उपमुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। वह मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनमें राजद के जंगलराज की असलियत उजागर कर रहे हैं।

वह कह रहे हैं कि जंगलराज में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर हुए। यह तो बस शुरुआत है। चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिए। ये कांग्रेस और राजद के लोग एक-दूसरे के बाल नोचने वाले हैं।

छठ पूजा के अपमान पर पीएम मोदी ने राहुल को घेरा

वहीं, प्रधानमंत्री ने छठ पर्व का अपमान करने के लिए राजद और कांग्रेस की भी आलोचना की। इस त्योहार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'नाटक' वाले बयान पर राजद की चुप्पी पर जोर डाला।

पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या राजद, उन्हें देश की सुरक्षा और आस्था की कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये लोग हमारी आस्था और संस्कृति का भी अपमान करते हैं। कांग्रेस के नामदार बिहार आते हैं और छठी मैया की पूजा को नाटक बताते हैं। यह छठी मैया का, हमारी आस्था का अपमान है।

उन्होंने कहा कि हमारी माताएं और बहनें छठी मैया की पूजा के दौरान पानी भी नहीं पीतीं और वे इसे तमाशा कहते हैं। वहीं, ऐसे शब्द निकलने के बाद भी राजद के लोग चुप रहते हैं।

अब तक कहां कितना प्रतिशत हुआ मतदान

बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के पहले चार घंटों में 27.65 प्रतिशत मतदान हुआ।

बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा 30.37 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि पटना में सुबह 11 बजे तक 23.71 प्रतिशत मतदान हुआ। लखीसराय, जहां पहले सुबह 9 बजे मतदान की गति धीमी थी, अब सुबह 11 बजे तक 30.32 प्रतिशत मतदान हुआ है।

Updated on:

06 Nov 2025 02:00 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:59 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Chunav: 'चुनाव के बाद ये दोनों…', वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद को लेकर दे दिया बड़ा संदेश

