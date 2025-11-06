Patrika LogoSwitch to English

राहुल गांधी के बाद AAP नेता ने फोड़ा ‘H बम’, कहा- दिल्ली के बाद बिहार में BJP कार्यकर्ता ने डाला वोट

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी कार्यकर्ता पर दिल्ली के बाद बिहार में वोट डालने का आरोप लगाया है।

पटना

Ashib Khan

Nov 06, 2025

AAP नेता ने BJP कार्यकर्ता पर लगाया दो जगह वोट डालने का आरोप

AAP नेता ने BJP कार्यकर्ता पर लगाया दो जगह वोट डालने का आरोप (Photo-X @Saurabh_MLAgk)

बिहार में पहले चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर तीन बजे तक प्रदेश में 53.77 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बेगूसराय में 59.82 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ा है। AAP नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी कार्यकर्ता पर दिल्ली के बाद बिहार में वोट डालने का आरोप लगाया है। 

वोट चोरी का सबूत सामने है- AAP नेता

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बीजेपी कार्यकर्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा बिहार के सिवान में भी वोट डाला है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। 

एक्स पर पोस्ट किया शेयर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा- दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी कार्यकर्ता ने वोट डाला था। उसके बाद आज 6 नवंबर को बिहार के सिवार में वोट डाला। उन्होंने आगे लिखा- SIR के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? 

AAP नेता बताई पूरी प्रोफाइल

वीडियो में आप नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता की पूरी प्रोफाइल बताई। बीजेपी कार्यकर्ता का नागेंद्र कुमार नाम बताया और ये द्वारका विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने एक और बीजेपी नेता का इसी तरह दो जगह वोट डालने का दावा भी किया। इस बीजेपी कार्यकर्ता का नाम संतोष ओझा बताया। उन्होंने कहा कि संतोष ने भी दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाला है।

राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का लगाया आरोप

बता दें कि मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हरियाणा में सरकार चोरी हुई और अगला नंबर बिहार का हो सकता है। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने किया था ये दावा

इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ब्राजीली मॉडल की फोटो दिखाते हुए कहा कि राय विधानसभा के 10 बूथ में उसके 22 फर्जी वोट हैं। उन्होंने दावा किया कि ये हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का एक उदाहरण है। 

ये भी पढ़ें

Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े
पटना
attacked on cpi ml candidate satyendra yadav

बिहार चुनाव 2025

06 Nov 2025 05:07 pm

