राहुल गांधी के बाद AAP नेता ने फोड़ा ‘H बम’, कहा- दिल्ली के बाद बिहार में BJP कार्यकर्ता ने डाला वोट

बिहार में पहले चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर तीन बजे तक प्रदेश में 53.77 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बेगूसराय में 59.82 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ा है। AAP नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी कार्यकर्ता पर दिल्ली के बाद बिहार में वोट डालने का आरोप लगाया है।