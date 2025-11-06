बिहार चुनाव: दोपहर 3 बजे तक 53.77% मतदान, बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर सुबह सात बजे से वोटिंग जारी है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर दोपहर तीन बजे 53.77 प्रतिशत मतदान हुआ है। बेगूसराय में सबसे अधिक 59.82% मतदान हुआ, जबकि पटना में सबसे कम 48.69% मतदान हुआ। बता दें कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो वहीं रोघपुर से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं।