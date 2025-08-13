Vote Chori: भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही बन गई थी सोनिया गांधी की वोटर आईडी? भाजपा नेता ने शेयर की तस्वीर

मालवीय ने कहा कि 1983 में भी खूब बवाल हुआ था। दरअसल, उस वर्ष मतदाता सूची के नए संशोधन में, सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र संख्या 140 पर क्रम संख्या 236 पर दर्ज था। पंजीकरण की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 1983 थी, जबकि उन्हें भारत की नागरिकता 30 अप्रैल, 1983 को प्रदान की गई थी।