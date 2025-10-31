मौसम का फिर बदला मिजाज: 1-4 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में आंधी की चेतावनी

पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के घाट इलाकों में 1-4 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मुंबई, पुणे और रत्नागिरि में जलभराव का खतरा है, साथ ही तेज हवाएं (50-60 किमी/घंटा) और बिजली चमकेंगी। उत्तर-पश्चिम में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 1 नवंबर को तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वी-मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार में रुक-रुककर भारी बौछारें पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ में डिप्रेशन के कारण 30 अक्टूबर से ही भारी बारिश हो रही है। उत्तर-पूर्व के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में अगले चार दिनों में बहुत भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा है। IMD ने असम-मेघालय में रेड अलर्ट लगाया है।