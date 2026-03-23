मौसम ने बदला मिजाज, IMD ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पश्चिमी जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज (सोमवार) को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चुरू, सीकर और नागौर समेत आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 और 26 मार्च को भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रह सकती है।