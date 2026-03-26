पारिवारिक विवाद का खतरनाक अंत, महिला को चाकू और रॉड से पीटा, मासूम पोती को लेकर हुए फरार

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पारिवारिक विवाद ने देखते ही देखते इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक बच्ची की सुरक्षा पर बन आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस मामले में एक विवाद के चलते एक महिला के भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसपर हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकूओं और लोहे की रॉड से महिला पर वार किए और फिर उसकी पोती को किडनैप करके मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किडनैप की गई लड़की की तलाशी की जा रही है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।