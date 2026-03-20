भाई-बहन के रिश्तें को किया शर्मसार, शख्स ने बहन की हत्या कर कई टुकड़ों में काटा शव, फिर…

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बेहद क्रूर और अमानवीय थी। आरोपियों ने पूरी कोशिश की कि कोई भी सुराग न मिले, लेकिन उनकी योजना ज्यादा समय तक छिप नहीं सकी। शुरुआत में इस मामले को ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जांच में असली वजह प्रॉपर्टी विवाद निकली। पुलिस के अनुसार, भाई और बहन ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा था। लीला देवी अपने हिस्से की मांग कर रही थीं, लेकिन आरोपी उसे देने को तैयार नहीं था। इसी विवाद के चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और आखिरकार आरोपी ने पूरी संपत्ति अपने कब्जे में लेने के लिए हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।