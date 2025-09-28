Patrika LogoSwitch to English

फिर बारिश मचाने आ रही है तबाही, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कोंकण में भारी बारिश हो सकती है। कई जगह तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Weather Heavy Rain

भारी बारिश का अलर्ट (फाइल फोटो)

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को देशभर के लिए सात दिवसीय मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मानसून की विदाई के बावजूद पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। विशेष रूप से कोणकन, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

पश्चिमी भारत में भारी तबाही की आशंका, मुंबई समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट

पश्चिमी भारत में अगले सात दिनों तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कोणकन और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा संभावित है, जबकि मराठवाड़ा में 28 सितंबर को, गुजरात राज्य में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर कोणकन, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में 28-29 सितंबर को बहुत भारी वर्षा, तथा सौराष्ट्र-कच्छ में 28-30 सितंबर को होने की चेतावनी है। 28 सितंबर को उत्तरी कोणकन (मुंबई सहित), उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में अलग-थलग अत्यधिक भारी वर्षा संभावित है, जबकि 29 सितंबर को सौराष्ट्र-कच्छ में। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और नासिक (घाट क्षेत्र) में रेड अलर्ट जारी है।

पूर्वी-मध्य भारत में तूफानी हवाओं के साथ वर्षा, बिहार-ओडिशा में सतर्कता

पूर्वी और मध्य भारत में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 29-30 सितंबर को अलग-थलग भारी वर्षा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 2-4 अक्टूबर को, गंगीय पश्चिम बंगाल में 2-3 अक्टूबर को, बिहार में 1-4 अक्टूबर को, झारखंड में 2 अक्टूबर को, ओडिशा में 1-3 अक्टूबर को, पश्चिम मध्य प्रदेश में 28 सितंबर, 3-4 अक्टूबर को तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 3-4 अक्टूबर को भारी वर्षा संभावित है। विदर्भ में 28 सितंबर और 2-4 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 29 सितंबर-4 अक्टूबर तक। गंगीय पश्चिम बंगाल में 2 अक्टूबर को, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 3 अक्टूबर को तथा बिहार में 3-4 अक्टूबर को अलग-थलग बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

अंडमान-निकोबार में अगले 5 दिनों तक 40-50 किमी/घंटा की तूफानी हवाएं, तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम, बिहार में अगले 7 दिनों तक 30-40 किमी/घंटा की हवाएं संभावित हैं। मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी में 2.5-4.5 इंच भारी वर्षा की चेतावनी है।

पूर्वोत्तर में लगातार वर्षा, नागालैंड-मणिपुर में बहुत भारी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में कई/कुछ स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा/गरज-चमक के साथ जारी रहेगी। असम-मेघालय में 30 सितंबर-4 अक्टूबर को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में 29 सितंबर-3 अक्टूबर को तथा अरुणाचल प्रदेश में 1-4 अक्टूबर को अलग-थलग भारी वर्षा संभावित है। 2 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में, तथा 3-4 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय में बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हवाओं का प्रकोप, तमिलनाडु-केरल में भारी वर्षा

दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज-चमक के साथ। तमिलनाडु, केरल-माहे में 28 सितंबर को, तटीय एवं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 28 सितंबर और 4 अक्टूबर को, तटीय आंध्र प्रदेश-यानम में 2-3 अक्टूबर को तथा तेलंगाना में 28 सितंबर, 3-4 अक्टूबर को अलग-थलग भारी वर्षा संभावित है। तटीय आंध्र प्रदेश-यानम, रायलसीमा में 28-29 सितंबर को 40-50 किमी/घंटा तथा तेलंगाना में 28 सितंबर को मजबूत सतह हवाएं, जबकि तमिलनाडु, केरल-माहे, लक्षद्वीप में 28 सितंबर को 30-40 किमी/घंटा की हवाएं चलेंगी।

उत्तर-पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा, राजस्थान में तूफान संभावित

उत्तर-पश्चिमी भारत में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 28 सितंबर को अलग-थलग भारी वर्षा संभावित है। पश्चिमी राजस्थान में 29-30 सितंबर को तथा पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक बिजली के साथ तूफान की संभावना है।

Published on:

28 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / National News / फिर बारिश मचाने आ रही है तबाही, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

