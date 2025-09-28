फिर बारिश मचाने आ रही है तबाही, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

पूर्वी और मध्य भारत में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 29-30 सितंबर को अलग-थलग भारी वर्षा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 2-4 अक्टूबर को, गंगीय पश्चिम बंगाल में 2-3 अक्टूबर को, बिहार में 1-4 अक्टूबर को, झारखंड में 2 अक्टूबर को, ओडिशा में 1-3 अक्टूबर को, पश्चिम मध्य प्रदेश में 28 सितंबर, 3-4 अक्टूबर को तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 3-4 अक्टूबर को भारी वर्षा संभावित है। विदर्भ में 28 सितंबर और 2-4 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 29 सितंबर-4 अक्टूबर तक। गंगीय पश्चिम बंगाल में 2 अक्टूबर को, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में 3 अक्टूबर को तथा बिहार में 3-4 अक्टूबर को अलग-थलग बहुत भारी वर्षा हो सकती है।