Weather Update: बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में 26 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान

नई दिल्ली। रक्षाबंधन के दिन (रविवार, 22 अगस्त) कई राज्यों में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। रविवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सोमवार(23 अगस्त) से कम होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि गुरुवार (26 अगस्त) तक उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से भारी बारिश हो सकती है। आज (22, अगस्त) को इन क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हुई। IMD ने कहा कि 22 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है।

यह भी पढ़ें :- भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रेक पर आ गिरी चट्टान, सामने से आ रही थी ट्रेन, जानिये फिर क्या हुआ

मौसम विभाग ने मंगलवार (24 अगस्त) से पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा “पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में मंगलवार से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 24-26 अगस्त के दौरान बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है।

25 अगस्त को असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले शनिवार को IMD ने कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सोमवार तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इसने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है।

(ii) Enhanced rainfall activity over northeast India, SHWB & Sikkim and Bihar from 24th: Fairly widespread to widespread rain with isolated heavy falls very likely to continue over Northeast India, SHWB & Sikkim and Bihar till 24th...