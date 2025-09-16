Weather Update: लौट रहा मानसून, अगले चार दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

Weather Update: भारत में मानसूनी बारिश (Monsoon Rain) ने जमकर कहर मचाया है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते होने वाले हादसों में पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में 300 से अधिक मौते हुईं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। भारतीय मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मानसून वापस लौटने लगा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर चुका है। हालांकि, अभी भी देश के कई हिस्सों में मसूलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों के लिए अलर्ट (IMD Alert) जारी किया है।