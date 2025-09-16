Weather Update: लौट रहा मानसून, अगले चार दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

Weather Update: भारत में मानसूनी बारिश (Monsoon Rain) ने जमकर कहर मचाया है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते होने वाले हादसों में पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में 300 से अधिक मौते हुईं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। भारतीय मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मानसून वापस लौटने लगा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर चुका है। हालांकि, अभी भी देश के कई हिस्सों में मसूलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों के लिए अलर्ट (IMD Alert) जारी किया है।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 11 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन से चार दिनों तक बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सारण, सिवान, बेगूसराय, किशनगंज, समस्तीपुर, जमुई, पटना और गयाजी में भी बारिश की संभावना जताई है।
यूपी में भी मानसून सक्रिय हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज यूपी के 22 जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक बारिश व वज्रपात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।
भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 24 से अधिक जिलों में वज्रपात और बारिश की संभावना जारी की है। साथ ही लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज तीनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज यानी शनिवार सुबह देहरादून में बादल फटने की घटना भी सामने आई है।
आज दिल्ली में मौसम सुहावना बने रहने की उम्मीद है। वहीं, IMD ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना जाहिर की है। विभाग ने कहा कि असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।
राजस्थान में जमकर बरसने के बाद 15 सितंबर से मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर को कर्नाटक के रास्ते मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था, जो साल 2009 के बाद सबसे पहली बार आया था। इस सीजन मानसून के दौरान 778.6 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 836.2 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य बरसात के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश (538.1 मिमी) के मुकाबले 34 फीसदी अधिक यानी 720.4 फीसदी बारिश हुई।
मध्य भारत में 978.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 882 मिमी से 11 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि दक्षिणी भारत में सामान्य 611 मिमी से 7 प्रतिशत ज्यादा हुई है, हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 949.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 1192.6 मिमी से 20 प्रतिशत कम है।