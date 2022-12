आधा दिसंबर बीत गया लेकिन न पहले जैसी सर्दी आई, ना बर्फबारी, जानिए क्या है इसका कारण

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार इस साल अभी तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी में 97 प्रतिशत तो जम्मू कश्मीर में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। पहाड़ी राज्यों के अलावा बिहार-यूपी, दिल्ली में भी सर्दी अभी तक वैसी नहीं पड़ी, जैसी पड़ा करती थी। मौसम के मिजाज में हुए इस बदलाव पर वैज्ञानिकों ने बड़ी जानकारी दी है।

Weather Update: No white winter? Peaks still brown Know the Reason