Weather Update: उत्तराखंड में स्कूल बंद और रेड अलर्ट, 12 से 15 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना

हिमाचल में अगले सात दिन तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य में बारिश कहर बनकर बरसेगी। धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, चुराह, कुल्लू, मंडी, जोगिंदगरनगर, सराज, मनाली, रिकांगपियो, रामपुर बुशहर और शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, लैंड स्लाइड को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मानसून में भारी बारिश के चलते राज्य को 1000 करोड़ से रुपए अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य में कई सड़कें बंद हैं। वहीं, कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी समय-समय पर बाधित हो रही है।