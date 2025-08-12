Weather Update: उत्तराखंड में स्कूल बंद और रेड अलर्ट, 12 से 15 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना

Weather Update: दिल्ली सहित NCR इलाकों में देर रात से मूसलाधार बारिश हुई। इसके चलते जगह-जगह जलजमाव की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज यानी 12 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। साथ ही, देहरादून, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी प्रशासन ने कहा कि भारी बारिश के कारण धराली में राहत एवं बचाव अभियान में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे तक के लिए तीन घंटे में अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।
मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में आज व कल (12-13 अगस्त) को भारी बारिश की संभावना है। IMD ने पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज जिलों अति भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, कमला बलान, गंडक और बूढ़ी गंडक ऊफान पर है। भागलपुर में कई इलाके गंगा नदी के चपेट में आए गए हैं। कोसी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है।
मौसम विभाग ने दो दिनों के दौरान प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल में अगले सात दिन तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य में बारिश कहर बनकर बरसेगी। धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, चुराह, कुल्लू, मंडी, जोगिंदगरनगर, सराज, मनाली, रिकांगपियो, रामपुर बुशहर और शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, लैंड स्लाइड को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मानसून में भारी बारिश के चलते राज्य को 1000 करोड़ से रुपए अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य में कई सड़कें बंद हैं। वहीं, कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी समय-समय पर बाधित हो रही है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि 13 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।