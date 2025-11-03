Weather Update… राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का नया अलर्ट

राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी ) के अनुसार रविवार सुबह 6:30 बजे एक्यूआइ का औसत स्तर 372 दर्ज किया गया, जो दिल्ली को स्पष्ट रूप से बहुत खराब श्रेणी में रखता है। कई इलाकों में एक्यूआइ 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ग्रेप-2 की व्यवस्थाएं लागू हैं। एक्यूआई 401-450 तक होने पर ग्रेप-3 की व्यवस्था लागू होती है, लेकिन फिलहाल ग्रेप-3 लागू नहीं किया गया है। अगर तेज हवाएं चलने या बारिश का मौसम नहीं बनता है, तो दिल्ली के हालात कुछ दिनों तक खतरनाक बन सकते हैं। उम्मीद है कि चार नवंबर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर दिल्ली व एनसीआर में बारिश होती है तो प्रदूषण से आंशिक रूप से राहत मिल सकती है।