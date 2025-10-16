AQI Update : सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी गिरने की चिन्ता, बड़े शहरों तक अलर्ट

देशभर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही अब हवा में प्रदूषण का जहर घुलने की चिन्ता गहरा गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सर्दी के मौसम में कई शहरों की एयर क्वालिटी कमजोर होने की चेतावनी दी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से फरवरी तक औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 300 से ऊपर रहने की संभावना है, जो 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आता है। 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (एनसीएपी) के तहत तैयार इस रिपोर्ट में 131 शहरों की मॉनिटरिंग डेटा शामिल है। इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में 15 नवंबर से 30 जनवरी तक ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) चरण-4 लागू करने की सिफारिश की जा चुकी है। इसके अलावा मुंबई, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, भोपाल, रायपुर सहित कई प्रमुख शहरों के एक्यूआई को लेकर भी अलर्ट किया गया है।