Chennai में महिलाओं के लिए Free Cancer Screening Center फरवरी तक होगी शुरू

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय। (Image Source: Gemini AI)
चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स क्षेत्र में फरवरी तक महिलाओं के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र शुरू किया जा रहा है। 1.23 करोड़ रुपए की लागत से बने इस तीन मंजिला केंद्र में स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और डिम्बग्रंथि कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। ग्रेटर चेन्नई निगम के स्वास्थ्य विभाग की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समय पर जांच और उपचार की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
यह केंद्र रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। केंद्र में स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राम यूनिट, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट की प्रयोगशाला और पेट एवं डिम्बग्रंथि Cancer Screening के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही, एक समर्पित परामर्श कक्ष भी केंद्र में बनाया गया है।
थाउजेंड लाइट्स विधायक डॉ. एझिलन नागनाथन ने बताया कि समय पर पहचान से उपचार की सफलता दर बढ़ती है। सभी जांच कराने वाली महिलाओं का विस्तृत डाटा रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में शोध और कैंसर रोकथाम की रणनीतियों में मदद मिलेगी।
राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. जे. अमलोरपवनाथन ने जानकारी दी कि तमिलनाडु में देश के कुल Cancer मामलों का 6.4 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि राज्य की आबादी केवल 5.6 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर आम है, वहीं शहरी इलाकों में स्तन कैंसर के मामले जीवनशैली में बदलाव, विवाह में देर और देर से संतानोत्पत्ति के कारण बढ़ रहे हैं।
इस केंद्र की स्थापना से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एडवांस्ड Cancer Screening टेस्ट जैसे मैमोग्राम व स्पेशलाइज्ड स्कैन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। पहले इन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब यह नया केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
