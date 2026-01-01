Chennai में महिलाओं के लिए Free Cancer Screening Center फरवरी तक होगी शुरू

चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स क्षेत्र में फरवरी तक महिलाओं के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र शुरू किया जा रहा है। 1.23 करोड़ रुपए की लागत से बने इस तीन मंजिला केंद्र में स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और डिम्बग्रंथि कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। ग्रेटर चेन्नई निगम के स्वास्थ्य विभाग की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समय पर जांच और उपचार की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।