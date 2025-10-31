Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दूसरी बार टूटा 20 साल का रेकार्ड…अक्टूबर में 44 प्रतिशत ज्यादा बारिश, अब बढेगी सर्दी

अक्टूबर में मानसून का अहसास, पोस्ट मानसून अक्टूबर में 106 एमएम बारिश, 20 राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kanaram Mundiyar

image

@Krmundiyar

Oct 31, 2025


देश में मानसून सीजन के बाद अक्टूबर माह की बारिश ने दूसरी बार बीस साल की औसत बारिश के रेकार्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते 20 सालों में अक्टूबर माह के दौरान औसत बारिश 74 एमएम रही है, लेकिन इस साल अक्टूबर में 106 एमएम (44 प्रतिशत अधिक) बारिश हो गई।

अक्टूबर माह में 20 राज्यों (केन्द्र शासित प्रदेश भी) में ज्यादा बारिश हुई। इससे पहले साल देश में साल 2019 के अक्टूबर माह में 109 एमएम (47 प्रतिशत अधिक) बारिश दर्ज हुई थी।
इस बार बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बार-बार हवाओं के निम्र दबाव क्षेत्र बनने से तटीय राज्यों से लेकर मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम व दक्षिण भारत के क्षेत्रों में खूब पानी बरसा। माह के आखिर में चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण तटीय राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।

अक्टूबर माह की बारिश का असर अब देश की सर्दी के मौसम पर भी पड़ेगा। उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में सर्दी की दस्तक हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार देश के उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत में रेकॉर्ड तोड़ कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। यहां न्यूनतम पारा जीरो से माइनस 5 डिग्री तक जा सकता है। ठंडी हवाओं का दौर लम्बे समय तक चलेगा।

राजस्थान व मध्यप्रदेश भीगते रहे-
राज्य -------औसत----अक्टूबर बारिश---ज्यादा प्रतिशत

दिल्ली---- 12.7----73.3---477 प्रतिशत
राजस्थान---10.8 ---55.2---412 प्रतिशत

गुजरात----19.4----72.3----273 प्रतिशत
मध्यप्रदेश---32.3---62.01--92 प्रतिशत

छत्तीसगढ़---60.1----96.90---62 प्रतिशत

पिछले सालों में अक्टूबर की बारिश : एक नजर

साल--------अक्टूबर बारिश-------ज्यादा प्रतिशत
2019----109.60---47 प्रतिशत

2020-----98.2---32 प्रतिशत
2021-----92.5----24 प्रतिशत

2022----75------1 प्रतिशत
2023---74------बराबर

2024---78--------4 प्रतिशत
2025- 74.1----106.8---44 प्रतिशत

(बारिश के आंकड़े एमएम में )

रबी फसलों को होगा फायदा-
पोस्ट मानसून बारिश का दौर जारी रहने से कुछ राज्यों में रबी की बुवाई में देरी हुई हैं। देश में निर्धारित रबी लक्ष्य 637 लाख हेक्टेयर के बुवाई क्षेत्र में से 27 अक्टूबर तक 27.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई हुई। जहां बुवाई हो गई, वहां अधिक बारिश से नुकसान की आशंका है। लेकिन जिन अधिकतर हिस्सों में बुवाई शेष है। वहां बारिश से आगामी दिनों में देरी से बोई जाने वाली फसलों को फायदा होगा।

मानसून सीजन में टूटा था रेकार्ड-
इस साल मानसून सीजन में भी देश की बारिश ने पिछले 49 साल का रेकार्ड तोड़ दिया था। कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने थे। मानसून सीजन (जून से सितंबर) में औसत 868 एमएम की तुलना में 937 एमएम यानी लगभग 8 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई थी। तब 32 राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश का कोटा जुलाई में ही पूरा हो गया था।

इन राज्यों में ज्यादा बारिश : जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, दादरा व नगर हवेली।
औसत से कम : लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय व मणिपुर।

यहां सामान्य बारिश : सिक्किम, असम, नगालैंड, महाराष्ट्र, अंडमान एण्ड निकोबार, केरल व कर्नाटक।

ये भी पढ़ें

Pollution in Rivers : बड़े मिशनों में हजार करोड़ों खर्च, फिर भी स्वच्छ नहीं हो रही देश की नदियां
समाचार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 04:45 am

Hindi News / News Bulletin / दूसरी बार टूटा 20 साल का रेकार्ड…अक्टूबर में 44 प्रतिशत ज्यादा बारिश, अब बढेगी सर्दी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश की चेतावनी, 1 और 2 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather Heavy Rain alert
भोपाल

बड़ा राजनीतिक फर्जीवाड़ा! BJP विधायक के साथ हो गया बड़ा खेला, पीए ने दर्ज कराई FIR

bjp mla fake letterpad case teacher complaints ashoknagar mp news
अशोकनगर

गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
जयपुर

AIIMS की बड़ी उपलब्धि, 24 घंटे में होगा स्ट्रोक का एडवांस्ड इलाज, ऐसे निकलेगा ब्रेन का थक्का

AIIMS Bhopal
भोपाल

जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई

Jaipur Fire
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.