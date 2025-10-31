दूसरी बार टूटा 20 साल का रेकार्ड…अक्टूबर में 44 प्रतिशत ज्यादा बारिश, अब बढेगी सर्दी

अक्टूबर माह में 20 राज्यों (केन्द्र शासित प्रदेश भी) में ज्यादा बारिश हुई। इससे पहले साल देश में साल 2019 के अक्टूबर माह में 109 एमएम (47 प्रतिशत अधिक) बारिश दर्ज हुई थी।

इस बार बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बार-बार हवाओं के निम्र दबाव क्षेत्र बनने से तटीय राज्यों से लेकर मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम व दक्षिण भारत के क्षेत्रों में खूब पानी बरसा। माह के आखिर में चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण तटीय राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।