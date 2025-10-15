Pollution in Rivers : बड़े मिशनों में हजार करोड़ों खर्च, फिर भी स्वच्छ नहीं हो रही देश की नदियां

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2025 में हाल ही जारी रिपोर्ट ने इस संकट को बेरहम सच्चाई के साथ उजागर किया है। हालांकि 2018 के 351 प्रदूषित नदी खंडों से घटकर 2025 में 296 रह गए, लेकिन 807 स्थानों पर बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी ) स्तर 3 एमजी/एल (मिलीग्राम प्रति लीटर ) से ज्यादा की पुष्टि ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत 2155 स्थानों पर 2022-2024 के डेटा पर आधारित है। जिसके आधार पर केन्द्र व राज्यों को नदियों को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक्शन प्लान बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 623 नदियों में 62% स्थानों पर बीओडी स्तर 3 एमजी/एल से ज्यादा है, लेकिन शेष 271-311 नदियां ज्यादा प्रदूषित हैं।