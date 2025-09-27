Monsoon Withdrawal : पूरे राजस्थान व पश्चिम हिमालय से लौटा मानसून, अब पूर्वी व मध्य भारत में भारी बारिश

आइएमडी की घोषणा : राजस्थान में इस बार चार दिन पहले हुई विदाई
दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान व पश्चिम हिमालय क्षेत्र से पूरी तरह लौट गया है। पश्चिम राजस्थान से मानसून की विदाई 14 सितंबर से ही शुरू हो गई थी। लेकिन राज्य के दक्षिण व पूर्वी जिलों से लौटने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। हालांकि पूरे राजस्थान से मानसून इस बार पिछले साल से तुलना में चार दिन पहले लौटा है। पिछले साल 30 सितंबर को पूरी तरह से लौटा था।
मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी ) के अनुसार 26 सितंबर को मानसून गुजरात, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के कुछ और हिस्सों के अलावा पूरे राजस्थान, पूरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड तथा नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से वापस चला गया है। आइएमडी के अनुसार पूरे देश से मानसून की वापसी 15 अक्टूबर तक संभावित है।
भारी बारिश का यहां अलर्ट -
आइएमडी के अनुसार 25 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का नया सिस्टम बनने से कई राज्यों के मौसम चक्र पर असर पड़ा है। इस प्रभाव से शनिवार को तेलंगाना, तटीय आंध्रप्रदेश, केरल व ओडिशा तथा 30 सितंबर तक मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम में भारी बारिश व तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है।