Monsoon Withdrawal : पूरे राजस्थान व पश्चिम हिमालय से लौटा मानसून, अब पूर्वी व मध्य भारत में भारी बारिश

दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान व पश्चिम हिमालय क्षेत्र से पूरी तरह लौट गया है। पश्चिम राजस्थान से मानसून की विदाई 14 सितंबर से ही शुरू हो गई थी। लेकिन राज्य के दक्षिण व पूर्वी जिलों से लौटने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। हालांकि पूरे राजस्थान से मानसून इस बार पिछले साल से तुलना में चार दिन पहले लौटा है। पिछले साल 30 सितंबर को पूरी तरह से लौटा था।