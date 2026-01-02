Ratlam के लिए साल के पहले ही दिन कार्डियक केयर यूनिट मंजूर, दिल के मरीजाें की सेहत को मिलेेगा लाभ

मेडिकल कॉलेज में कार्डियक केयर यूनिट होना चाहिए, इसकी मांग तो लंबे समय से हो रही थी, लेकिन इसके लिए पहली बार पत्र अगस्त माह में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने राज्य सरकार को लिखा। इसके बाद कई बार स्मरण पत्र भेजे गए। इसके बाद ही अब जाकर नए साल के पहले दिन निर्णय लेते हुए कार्डिक केयर यूनिट की मंजूरी दे दी। हालांकि इसका निर्माण से लेकर मशीन लगाने के कार्य की पूरी निविदा आउटसोर्स कंपनी को दी जाएगी। यहां तक की संचालन का कार्य भी आउटसोर्स कंपनी ही करेगी। बदले में उसको शासन से हदय से जुड़ी अलग-अलग बीमारी के उपचार की तय राशि अनुसार भुगतान किया जाएगा।