नए साल का जश्न मनाएं मगर जिम्मेदारी से: पुलिस आयुक्त

नगर पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया Social media के माध्यम से चलो जिम्मेदारी से जश्न मनाएं शीर्षक से अभियान शुरू किया है। इसके तहत नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश और सलाह साझा की जा रही हैं। उन्होंने शहरवासियों से पुलिस का पूरा सहयोग करने और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की।