बैंगलोर

नए साल का जश्न मनाएं मगर जिम्मेदारी से: पुलिस आयुक्त

नए साल के मद्देनजर शहर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ एआइ आधारित तकनीक का उपयोग कर निगरानी की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे नए साल से जुड़े दिशा-निर्देशों और अपडेट के लिए गाइडलाइंस वेबसाइट पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर जानकारी लेते रहें।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Dec 23, 2025

पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से चलो जिम्मेदारी से जश्न मनाएं शीर्षक से अभियान शुरू किया है।

- बेंगलूरु पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान

शहरवासियों को सावधानी, सुरक्षा और ज़िम्मेदारी के साथ नया साल मनाने New Year Celebration के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बेंगलूरु पुलिस Bengaluru Police ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है।

नगर पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया Social media के माध्यम से चलो जिम्मेदारी से जश्न मनाएं शीर्षक से अभियान शुरू किया है। इसके तहत नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश और सलाह साझा की जा रही हैं। उन्होंने शहरवासियों से पुलिस का पूरा सहयोग करने और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि अत्यधिक भीड़ की स्थिति में लोगों को रोककर सुरक्षित आरक्षित स्थानों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर नम्मा मेट्रो की सेवाओं का समय बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें। इसके अलावा बसों, ऑटोरिक्शा और कैब सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि नए साल के जश्न के दौरान ड्रग्स और नशीली दवाओं का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ड्रग्स Drugs का सेवन या तस्करी करते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती

उन्होंने कहा कि शराब Alcohol पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक परिवहन या कैब सेवाओं का उपयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने लोगों को सड़कों पर तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाकर अशांति न फैलाने की सलाह दी।

महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

पुलिस आयुक्त ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिक भीड़ और संवेदनशील इलाकों में जाने वाली महिलाओं को कर्नाटक राज्य पुलिस (केएसपी) ऐप डाउनलोड करने और एसओएस बटन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी और स्टाफ, विशेष रूप से चेन्नम्मा कार्यबल, तैनात किए गए हैं।

आपात स्थिति में तुरंत सहायता

उन्होंने बताया कि नम्मा 112 पर कॉल करने पर सबसे नज़दीकी रिस्पॉन्स यूनिट तुरंत मौके पर पहुंचेगी। यह सेवा नम्मा होयसला स्टाफ के साथ समन्वय में काम करती है, जिससे तेज़ी से सहायता मिल सके। नए साल के दौरान आपात सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे 112 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें।

कड़ी निगरानी और पेट्रोलिंग

नए साल के मद्देनजर शहर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ एआइ आधारित तकनीक का उपयोग कर निगरानी की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे नए साल से जुड़े दिशा-निर्देशों और अपडेट के लिए गाइडलाइंस वेबसाइट पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर जानकारी लेते रहें।

रेव पार्टियों पर प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नए साल के जश्न के दौरान रेव पार्टियों की अनुमति नहीं होगी। यदि कहीं ऐसी पार्टी आयोजित होती पाई गई, तो आयोजकों के खिलाफ बिना किसी झिझक के सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की रात पूरे शहर में पुलिस बल तैनात रहेगा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

23 Dec 2025 12:18 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / नए साल का जश्न मनाएं मगर जिम्मेदारी से: पुलिस आयुक्त

