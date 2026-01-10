West Bengal SIR: ‘असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे’, यह कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा, खड़ा हुआ नया विवाद!

मौसम सरकार ने इस सुनवाई से पहले AERO के पद से छुट्टी मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बताए गए नामों में स्पेलिंग की गलतियां 2002 की वोटर लिस्ट में थीं, लेकिन बाद में, आम नागरिकों ने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 8 भरकर उन्हें ठीक कर लिया था। यही कारण है कि नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी पाई जा रही है। यही बात उम्र की गलतियों पर भी लागू होती है।