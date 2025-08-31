पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से, SIR सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

3 सितंबर 2024 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता विधेयक पारित किया था, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों में कठोर सजा, जिसमें पांच अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। यह विधेयक कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद लाया गया था। हालांकि, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने 6 सितंबर 2024 को इसे राष्ट्रपति को भेजा, और बाद में मृत्युदंड के प्रावधानों पर चिंता जताते हुए इसे राज्य सरकार को वापस लौटा दिया।