पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी का बड़ा खुलासा, प्रदर्शनकारी BLOs नहीं, SIR का काम जारी

चीफ इलेक्शन ऑफिस (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल जब इस बात को मीडिया संग साझा कर रहे थे, उसी दौरान राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वह CEO से सीधे मुलाकात की मांग पर अड़े हुए थे, जबकि उन्हें वरिष्ठ नागरिकों से मिलने की अनुमति दी गई थी। अग्रवाल ने कहा कि मैंने उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं की है। मैं नहीं जानता कि BLO अधिकारी रक्षा समिति क्या है? क्या यह पंजीकृत है, इसकी भी जानकारी नहीं है। मेरे सहयोगियों ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में से सिर्फ 4 ही बूथ लेवल अधिकारी हैं।