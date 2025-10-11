पश्चिम बंगाल में फिर मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत, कॉलेज परिसर के पास हुआ गैंगरेप

पीड़िता के माता-पिता शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुंचे। छात्रा के पिता ने दर्द भरी आवाज में कहा, "हमने अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था। यहां सुरक्षित माहौल का भरोसा था, लेकिन ये क्या हो गया? बेटी की हालत गंभीर है।" पुलिस ने पीड़िता के बयान पर दुर्गापुर न्यू टाउन थाने में आईपीसी की धारा 376डी (गैंगरेप) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।