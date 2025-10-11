पश्चिम बंगाल में फिर मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत, कॉलेज परिसर के पास हुआ गैंगरेप

मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म (File Photo)
पश्चिम बंगाल एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की सुर्खियों में है। राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में शुक्रवार रात एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह वारदात कॉलेज परिसर के ठीक बाहर हुई, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड के जख्मों को ताजा कर रही है। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपनी एक सहेली (कुछ रिपोर्ट्स में पुरुष दोस्त का जिक्र किया गया है) के साथ शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे डिनर के लिए बाहर गई थी। रात 9 बजे के आसपास कॉलेज परिसर के पास लौटते समय कुछ अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोका। हमलावरों ने पहले उसके साथी को भगा दिया और फिर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह कॉलेज पहुंची, जहां से उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया।
पीड़िता के माता-पिता शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुंचे। छात्रा के पिता ने दर्द भरी आवाज में कहा, "हमने अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था। यहां सुरक्षित माहौल का भरोसा था, लेकिन ये क्या हो गया? बेटी की हालत गंभीर है।" पुलिस ने पीड़िता के बयान पर दुर्गापुर न्यू टाउन थाने में आईपीसी की धारा 376डी (गैंगरेप) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।
विपक्षी दल भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "ममता दीदी का राज महिलाओं के लिए जंगलराज बन चुका है। मेडिकल कॉलेज से लॉ कॉलेज तक, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। सरकार कब जागेगी?" राज्य सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं।
पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक आघात गहरा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है। ओडिशा पुलिस भी मामले में सहयोग कर रही है।
