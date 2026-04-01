बंगाल चुनाव में ‘फर्जीवाड़े’ पर बवाल! TMC नेता कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी पर FIR दर्ज

Kunal Ghosh
FIR Against Kunal Ghosh And Garga Chatterjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष और बांग्ला पोक्खो के महासचिव गर्गा चटर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी के खिलाफ मतदाताओं को गुमराह करने और एक राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में फर्जी राजनीतिक दस्तावेज ऑनलाइन प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में 20 अप्रैल को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 51 वर्षीय सामाजिक सेवा पेशेवर शशि अग्निहोत्री ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंधित एक जाली दस्तावेज बनाया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।
शिकायत में कहा गया है कि फर्जी दस्तावेज की सामग्री भ्रामक और मानहानिकारक थी, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना, पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और चल रही चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना था। एफआईआर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिनमें धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध), धारा 66सी (पहचान की चोरी) और धारा 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) शामिल हैं, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के कई प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, कथित तौर पर जाली दस्तावेज कुणाल घोष के एक्स अकाउंट से उत्पन्न हुआ था और बाद में गार्गा चटर्जी द्वारा फेसबुक पर प्रसारित किया गया, जिससे यह व्यापक रूप से फैल गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:50 बजे के बीच हुई। इस मामले की जांच एसीपी इप्सिता दत्ता को सौंपी गई है।
शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि: फर्जी दस्तावेज के स्रोत और निर्माता की पहचान करें, यह पता लगाएं कि यह ऑनलाइन कैसे फैला और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। यह पश्चिमी विधानसभा चुनावों से पहले की खबर है। कुणाल घोष आगामी राज्य चुनावों में बेलेघाटा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होगा। मतगणना 4 मई को होनी है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटें शामिल हैं।
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