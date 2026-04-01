बंगाल चुनाव में ‘फर्जीवाड़े’ पर बवाल! TMC नेता कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी पर FIR दर्ज

FIR Against Kunal Ghosh And Garga Chatterjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष और बांग्ला पोक्खो के महासचिव गर्गा चटर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी के खिलाफ मतदाताओं को गुमराह करने और एक राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में फर्जी राजनीतिक दस्तावेज ऑनलाइन प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में 20 अप्रैल को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 51 वर्षीय सामाजिक सेवा पेशेवर शशि अग्निहोत्री ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंधित एक जाली दस्तावेज बनाया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।