बंगाल के युवाओं की बल्ले-बल्ले! अब घर बैठे मिलेगी ₹1500 की ‘पॉकेट मनी’, जानें कैसे करें आवेदन

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार की नई योजना ‘बांग्लार युवा साथी’ इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को अगले पांच वर्षों तक हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 फरवरी से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राज्यभर में युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।