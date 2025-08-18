चंदा देने से इनकार करने पर 22 साल की लड़के पर बेरहमी से हमला

पश्चिम बंगाल के कमरहट्टी नगरपालिका के वार्ड-25 में गणेश पूजा के लिए चंदा देने से इनकार करने पर 22 वर्षीय युवक आदित्य मोहंती पर बेरहमी से हमला किया गया। घटना शुक्रवार रात की है, जब आदित्य अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि रोहित सिंह और उसके साथियों ने आदित्य को रोककर गणेश पूजा के लिए 50,000 रुपये का चंदा मांगा। आदित्य के इनकार करने पर आरोपियों ने उसे बाइक से उतारकर बुरी तरह पीटा और उसके सिर पर ईंट से कई वार किए। हमलावरों ने उसका सिर नाले में डुबाने की कोशिश भी की।