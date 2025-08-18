Patrika LogoSwitch to English

चंदा देने से इनकार करने पर 22 साल की लड़के पर बेरहमी से हमला

पश्चिम बंगाल के कमरहट्टी में गणेश पूजा के लिए चंदा देने से इनकार करने पर 22 वर्षीय युवक आदित्य मोहंती को बुरी तरह पीटा।

कोलकाता

Devika Chatraj

Aug 18, 2025

Kolkata Police
चंदा न देने पर 22 साल के युवक पर हमला (AI Image)

पश्चिम बंगाल के कमरहट्टी नगरपालिका के वार्ड-25 में गणेश पूजा के लिए चंदा देने से इनकार करने पर 22 वर्षीय युवक आदित्य मोहंती पर बेरहमी से हमला किया गया। घटना शुक्रवार रात की है, जब आदित्य अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि रोहित सिंह और उसके साथियों ने आदित्य को रोककर गणेश पूजा के लिए 50,000 रुपये का चंदा मांगा। आदित्य के इनकार करने पर आरोपियों ने उसे बाइक से उतारकर बुरी तरह पीटा और उसके सिर पर ईंट से कई वार किए। हमलावरों ने उसका सिर नाले में डुबाने की कोशिश भी की।

गंभीर रूप से घायल आदित्य

आदित्य की मां के चिल्लाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल आदित्य को सागर दत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने बेलघरिया थाने में रोहित समेत सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।

इलाके में जबरन वसूली का काम

स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये बदमाश अक्सर इलाके में जबरन चंदा वसूलते हैं और आतंक मचाते हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। भाजपा और माकपा ने हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल नेता गोपाल साहा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

18 Aug 2025 12:36 pm

