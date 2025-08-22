आखिरकार ममता सरकार ने मान ली चुनाव आयोग की बात, इस मामले में 4 अफसरों को कर दिया सस्पेंड; मगर…

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने लंबी खींचतान के बाद आखिरकार चुनाव आयोग की बात मान ली है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के लिए मोयना और बरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्रों के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और दो सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) शामिल हैं।